Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi

Kaynak, Lady Freethinker

En büyük köpek mezbahasını 2018'de kapatan Güney Kore'de, 200 köpeğin kafeslerde tutulduğu yeni bir köpek pazarı tespit edildi.

People dergisinin özel haberine göre, hayvan hakları savunucusu oluşum Lady Freethinker, faaliyetine devam eden en büyük köpek pazarına ait görüntülere ulaştı.

Namyangju kentindeki Nakwon adlı pazarda yüzlerce köpeğin kafeslerde tutulduğu belirlenirken, pazar yerinin "köpek yetiştirme tesisi" olarak tanıtıldığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 200 köpeğin bulunduğu pazarda, her bir metal kafesin içinde 3-4 köpek bir arada tutuluyor.

Pazar, Güney Kore'de yılın en sıcak üç günü olduğuna inanılan "boknal" günleri sırasında açıldı. Hayvan hakları savunucularının araştırması da aynı günlerde yapıldı. Boknal günlerinde Korelilerin bir bölümü, "serinletici etkisi olduğuna" inanarak "Boshintang" ismindeki köpek eti çorbasını tüketiyor.

Oluşumun kurucusu ve başkanı Nina Jackal, "Böyle büyük ölçekli hayvan pazarlarının hala var olduğunu görmek şoke edici. Köpekler kötü koşullarda etleri için yetiştiriliyor ve katlediliyor" dedi.

Kaynak, Lady Freethinker

Korelilerin büyük çoğunluğunun köpek eti yemediğini kaydeden Jackal, "Güney Kore hükümetini bu barbarca ve çağdışı ticareti tamamen bitirmeye çağırıyoruz" dedi.

2018'de yapılan bir ankete göre Güney Korelilerin yüzde 70'i köpek eti tüketmiyor. Köpek eti endüstrisi yıllar içinde gittikçe daha az rağbet görse de köpekleri bu amaçla yetiştirmenin önünde herhangi bir yasal engel yok.

Hayvan hakları savunucuları ise yıllardır Güney Kore'de köpek eti satışının yasaklanması için mücadele ediyor.

Taksilere "Köpekler yemek değil, ailedir" yazılı reklamlar veren Lady Freethinker, köpek eti satışına karşı başlattığı imza kampanyasında 88 bin kişiden imza topladı.

Kaynak, Lady Freethinker

Güney Koreli yetkililer, ülkenin en büyük köpek mezbahasını 2018 yılında kapatmıştı. Seongnam kentindeki Taepyeong-dong kesimhanesinin parka dönüştürülmesine karar verilmişti.

Ülke nüfusunun beşte biri de evcil hayvan olarak köpek besliyor.