Trump koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra hastaneye kaldırıldı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Trump, kendisini hastaneye götüren helikoptere maske takarak ve takım elbise giymiş şekilde bindi

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının üzerinden 24 saat geçmeden Marine One adlı özel Beyaz Saray helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın tedbir amaçlı olarak Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Başkan Trump'ın "kendisini yorgun hissettiği ama moralinin yerinde olduğu" kaydedildi.

Trump da daha sonra Twitter hesabından 18 saniyelik bir video yayımladı.

Trump videoda; "Muazzam destekleri nedeniyle herkese teşekkür etmek istiyorum. Walter Reed Hastanesi'ne gidiyorum. Çok iyi iş çıkardığımı düşünüyorum ancak her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istiyoruz. First Lady de çok iyi iş çıkarıyor. Çok teşekkür ederim. Desteğinizi çok takdir ediyorum ve asla unutmayacağım" dedi.

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada ise Trump'ın hafif semptomlar geçirse de görevinin başında olduğu duyurulmuştu.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News kanalına göre Trump, düşük dereceli ateş dahil bazı hafif semptomlar gösteriyor.

Trump ile birlikte eşi First Lady Melanie Trump'ın test sonucu da pozitif çıkmış, çift kendilerini Çarşamba günü geç saatlerde Beyaz Saray'da 14 gün karantinaya almıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden'ın testleri ise negatif çıkmıştı.

Yetkilerini yardımcısı Mike Pence'e devredebilir

Başkent Washington yakınlarındaki Walter Reed Hastanesi, ABD'nin en büyük ve bilinen hastanelerinden biri.

ABD'de başkanların yıllık rutin sağlık kontrolleri genelde bu hastanede yapılıyor.

Amerikan Anayasası'na göre Trump görevlerini yerine getiremeyecek düzeyde hastalanırsa yetkilerini geçici olarak Başkan Yardımcısı Mike Pence'e devredebilir.

Ancak Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, Trump'ın henüz yetkilerini Başkan Yardımcısı Mike Pence'e devretmediğini söyledi.

Farah, "Başkan işinin başında" dedi.

74 yaşındaki Trump, koronavirüse yakalanmasının ardından tüm mitinglerini ya iptal etmiş ya da sanal mitinglere dönüştürmüştü.

Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden ise seçim kampanyasını sürdürüyor.