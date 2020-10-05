Koronavirüs tedavisi gören Trump'ın, Başkanlık konvoyu ile tur atması tepki çekti

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Koronavirüs tedavisi gören Trump'ın, Başkanlık konvoyu ile tur atması tepki çekti

Koronavirüs teşhisi sonrası hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkanlık konvoyu ile hastaneden çıkıp destekçilerini selamlaması tepki çekti.

Donald Trump'ın aracı, kurşunlara ve kimyasal silah saldırılarına karşı korunaklı bir zırha sahip. Bu da araç içinde hava dolaşımını kısıtlıyor.

Trump, Pazar günü Walter Reed Hastanesi'nden çıkıp aracının arkasında yüzünde maskesiyle destekçilerine el salladı.

Aracın içinde Trump'a yüzleri maskeli iki gizli servis ajanı eşlik etti.

Trump'ın hastaneden çıkmasını eleştiren George Washington Üniversitesi afet tıbbı doktoru James Phillips Twitter hesabından, "Hasta olabilirler. Ölebilirler. Bu bir siyasi oyun için. Bir tiyatro oyunu için, Trump'ın talimatıyla hayatlarını riske atıyorlar. Bu delilik" dedi.

Trump'ın ziyaretinden kısa bir süre sonra bir Beyaz Saray yetkilisi Trump ve çalışanların korunması için "gerekli önlemlerin alındığını" söyledi.

Aynı yetkili, "Sağlık ekibi, Trump'ın çıkışını güvenli bulup izin verdi" dedi.

Trump'a siyasetçiler de tepki gösterdi. ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Hakeem Jeffries, "205 binden fazla Amerikalı öldü. Liderlik yapacak birine ihtiyacımız var, gazetecilere poz verecek birine değil" sözleriyle olayı eleştirdi.

NBC: First Lady, Trump'ı ziyaret etmeyecek

İngiltere'de Trump'ın destekçilerinden Brexit Partisi lideri Nigel Farage ise Trump'ın kararını doğru bulduğunu belirtip "Amerikan halkı Trump'ı bu yüzden seviyor" dedi.

Barack Obama döneminin üst düzey yetkililerinden Brett Bruen de BBC Dünya Servisi'ne yaptığı açıklamada Trump'ın, çalışanların ve Walter Reed Hastanesi personelinin "gazetecilere poz için" gizli servis görevlilerini böyle bir tehlikeye atmalarından kaygı duyduğunu söyledi.

Öte yandan, Amerikan NBC News televizyonu, Melania Trump'ın "çalışanları riske atmamak için" eşi Donald Trump'ı ziyaret etmeyeceğini duyurdu.