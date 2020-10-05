Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'de ve Azerbaycan'ın Gence şehrinde bombalar altında yaşam

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Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başlayan çatışmalar sürerken, iki taraf da birbirini sivil yerleşim alanlarını hedef almakla suçluyor.

Azerbaycan, ülkenin en büyük ikinci kenti olan Gence'nin Ermenistan güçleri tarafından bombalanmasının ardından bir sivilin öldüğünü, dört sivilin de yaralandığını açıkladı.

BBC Azerice Servisi'ne konuşan Gence sakinleri ise kente birçok roketin düştüğünü, bunlardan bazılarının patlamadığını söyledi.

Ermenistan ise kente saldırmadığını açıklasa da, Dağlık Karabağ yönetimi Gence'deki askeri üssünü vurulduğunu duyurdu

Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, "Gence Havalimanı benim emrim üzerine bombalandı, sivillerin ölmemesi için durdurduk, düşman ders almazsa güçlü saldırılara devam ederiz" dedi.

Reuters'ın Rus Ria Novosti ajansına dayandırdığı haberine göre Dağlık Karabağ yönetimi bölgede şu ana kadar 18 sivilin öldüğünü, 90 sivilin de yaralandığını açıkladı.