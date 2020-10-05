Proud Boys: Trump destekçisi aşırı sağcı grubun adı, LGBTİ kampanyasına dönüştü

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ABD'de sokak çatışmalarında yer alan aşırı sağcı Proud Boys (Gururlu Çocuklar) grubunun adı, sosyal ağlarda LGBTİ topluluklarının kampanya etiketine dönüştü. Kampanya kapsamında birkaç gün içerisinde on binlerce tweet atıldı.

LGBTİ kampanyasına katılanlar arasında, ünlü oyuncuların yanı sıra, Kanada ordusuna ait sosyal medya hesabı da var.

1 Ekim'den bu yana #ProudBoys etiketiyle Twitter'da 88 binin üzerinde tweet atıldı. 1 Ekim'de, eski Star Trek oyuncusu ve LGBTİ hakları savunucusu George Takei, LGBTİ topluluklarına seslenerek, #ProudBoys etiketini kullanmaya ve partnerleriyle birlikte fotoğraflarını paylaşmaya çağırdı.

Twitter paylaşımını geçin, 1 I wonder if the BTS and TikTok kids can help LGBTs with this. What if gay guys took pictures of themselves making out with each other or doing very gay things, then tagged themselves with #ProudBoys. I bet it would mess them up real bad. #ReclaimingMyShine — George Takei (@GeorgeTakei) October 1, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Takei, aynı zamanda Koreli pop müzik akımı K-pop takipçilerinin yılın başlarında yaptığı benzer bir kampanyayı da hatırlattı.

Netflix'in Queer Eye programının sunucusu Bobby Berk de #ProudBoys etiketini kullanarak tweet atanlar arasında.

Kanada ordusuna ait Twitter hesabı da iki erkeğin öpüştüğü fotoğrafı paylaşarak kampanyaya destek verdi.

Tweet 27 binden fazla kez paylaşıldı.

Proud Boys grubunun lideri Enrique Tarrio, CNN'e yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanıcılarının ne amaçladığını anlamadığını söyleyerek, "Bence bu histerik bir davranış. Bize yönelik bir saldırganlık değil. Bir suçlama da değil. Biz homofobik değiliz. İnsanların kiminle yattığı bizi ilgilendirmiyor" dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Proud Boys lideri Enrique Tarrio

Tarrio, "Bunu yaparak bizim destekçilerimizin sesini bastırmak istiyorlar. Bizi susturmaya çalışıyorlar. Birilerinin fikirlerini bastırmaya çalışıyorsanız, bunun ilericilikle alakası yoktur" yorumunu yaptı.

Proud Boys'un sicili

ABD'de tartışmalara neden olan aşırı sağcı, göçmen karşıtı ve erkeklerden oluşan oluşum Proud Boys, 2016'da sağcı aktivist Gavin McInnes tarafından kuruldu.

Beyaz üstünlüğünü savunan gruplar arasında sayılan Proud Boys, Black Lives Matter (Siyahların Yaşamı Değerlidir) eylemlerinin karşısında, sık sık sokak çatışmalarında yer alıyor.

Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube, Proud Boys'a ait hesapları yasakladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde yarışacağı Joe Biden ile karşı karşıya geldikleri televizyon tartışmasında, Proud Boys'u kınamayı reddetmişti.

Trump'ın aşırı sağcı gruba adeta destek çıkar sözlerle değinmesi tartışma yaratmıştı.

Trump'ın sözleri, Proud Boys grubu üyeleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Trump gelen tepkiler üzerine Proud Boys'u ve tüm beyaz üstünlüğünü savunanları kınamıştı.

ABD Federal Araştırma Bürosu FBI, Proud Boys'u beyazların üstünlüğünü savunanlarla ilişkisi olan, aşırılıkçı bir grup olarak tanımlıyor.

Grubun iki üyesi, Antifa aktivistlerini darp etmekten iki yıl hapse mahkum edildi.

2018'deki çatışmalarda muşta, bıçak, cop kullanan Proud Boys üyeleri, polis tarafından zorlukla kontrol altına alındı.

Irkçılık ve nefret suçlarına karşı oluşumlar, Proud Boys'u defalarca kez kınadı.