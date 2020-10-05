WHO: Dünyanın yüzde 10'u koronavirüse yakalanmış olabilir

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Acil Durum Komitesi Başkanı Dr. Michael Ryan, dünya nüfusunun yüzde 10'unun koronavirüse yakalandığını tahmin ettiklerini açıkladı.

Bu da küresel olarak açıklanan koronavirüs vaka sayısının 10 katına işaret ediyor.

WHO'nun koronavirüsle ilgili iki gün sürecek yönetim kurulu toplantısında konuşan Ryan, verilerin şehir ve kırsal ile farklı gruplar arasında değişebileceğini, ancak bu durumun dünyanın büyük çoğunluğunun halen tehlike altında olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Ryan, pandeminin büyümeye devam ettiğini; ancak bir yandan yayılmasını engelleyecek önlemlerin ve kurtarılan hayatların da arttığını dile getirdi.

"Birçok ölüm engellendi ve çok sayıda hayat korundu" diyen Ryan, güneydoğu Asya'da vakaların arttığını, Avrupa ve doğu Akdeniz'de ölümlerin yükseldiğini, Afrika ve batı Pasifik'te ise durumun daha olumlu olduğunu aktardı.