Kırgızistan’da protestolar: Seçim sonucunu tanımayan muhalefet sokağa çıktı

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Video altyazısı, Thousands of demonstrators have taken to the streets of the capital Bishkek

Kırgızistan'da çok sayıda kişi, dünkü parlamento seçimlerinde sonuçlarla oynandığını öne sürerek sokaklara çıktı.

Eski Sovyet ülkesinde çok sayıda kentte protesto düzenlenirken en büyük kalabalık başkent Bişkek'te bir araya geldi.

Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli su kullandı.

Seçime katılan 16 partiden yalnızca dördü yüzde 7'lik seçim barajını geçebildi ve bunlardan üçünün Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov ile bağlantılı.

Uluslararası gözlemciler seçimlerde oy karşılığı para dağıtanlar olduğuna dair söylentiler bulunduğunu, seçmenlerin tehdit edildiğini ve endişe duymak için meşru gerekçeler olduğunu açıkladı.

Ülkedeki muhalefet partileri ise bu sonuçları tanımayacaklarını duyurdu.

Partiler, Kırgızistan Merkezi Seçim Komisyonu'nun bu sonuçları iptal etmesi gerektiğini belirtti.

Muhalif siyasetçilerden Riskeldi Mombekov, 5 binden fazla protestocuya seslendiği konuşmasında "Devlet Başkanı adil seçim sözü verdi ve sözünü tutmadı" dedi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Devlet Başkanı Ceenbekov'a yakın iki parti yüzde 25'er oy aldı

Mombekov'un partisi Ata Meken seçime gireceğinden eminken kendini baraj altında buldu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Thomas Boserup seçimin genel olarak sorunsuz geçtiğini fakat oy karşılığı para dağıtma iddiasının "ciddi bir endişe" yarattığını söyledi.

Protestolar nasıl büyüdü?

Almaz Tchoroev, BBC News, Bişkek

Polis protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Önce kentin ana meydanındaki protestocuları dağıtan polis, ardından onları ara sokaklarda kovaladı.

Hem polisten hem de protestoculardan yaralılar olduğu belirtiliyor. Onlardan biri de muhalif lider Canar Akaev.

Ala-Too Meydanı'nda yaklaşık 5 bin protestocu gün boyu barışçıl bir şekilde tepkilerini dile getirirken onlardan ayrılan küçük bir grup parlamento binasına yöneldi ve kapılardan içeri girmeye çalıştı.

Bunun üzerine polis müdahale etti. Polis yetkilileri barışçıl eylemlere müdahale etmeyeceklerini fakat bunun bir provokasyon olduğunu açıkladı.

Seçimde yüzde 25'er oy alan partiler Birimdik ve Mekenim Kırgızistan oldu.

Devlet Başkanı Ceenbekov'un genç kardeşi Asilbek Ceenbekov, Birimdik partisinde.

Mekenim Kırgızistan'ın da ülkedeki güçlü Matraimov ailesiyle bağları bulunuyor. Ailenin başındaki Rayimbek Matraimov geçen yıl yolsuzluk karşıtı protestoların hedefindeydi.

Ceenbekov'un 2017'deki başarılı seçim kampanyasının arkasında Ceenbekov'un olduğu düşünülüyor.

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pazar günü seçimlerin tamamlanmasının ardından bir açıklama yapmıştı.

"Kırgız Cumhuriyeti'nde bugün düzenlenen parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz" diyen Bakanlık, şöyle devam etti: