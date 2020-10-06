Koronavirüs: Peru'da uluslararası uçuşlar yaklaşık 7 ay sonra yeniden başladı

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Peru Cumhurbaşkanı Martin Vizcarra uçuşların yeniden başlaması sebebiyle, başkent Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havaalanı'nı ziyaret etti ve ülkeye inen ilk uçağı karşıladı.

Peru'dan Kolombiya, Ekvador, Şili, Bolivya, Paraguay, Uruguay ve Panama'daki 11 noktaya uçulabilecek.

Peru, dünyada koronavirüs vaka oranının en fazla olduğu ülkelerden biri.