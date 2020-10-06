Dağlık Karabağ: Kanada Türkiye'ye askeri teknoloji ihracatının bir kısmını dondurdu, Ankara karar için 'çifte standart' dedi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne

Kanada, askeri teknolojisinin Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ bölgesinde kullanılıp kullanılmadığı netleşinceye kadar, Türkiye'ye insansız hava aracı teknolojisi ihracatının bir kısmını dondurdu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada karar, "çifte standart" şeklinde nitelendirildi.

Kanada'da üretilen insansız hava araçlarının görüntüleme ve hedef teknolojisinin çatışmalarda kullanıldığı öne sürülmüştü. Kanada hükümeti konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kanada merkezli silahlanmayı denetleyen sivil toplum kuruluşu Project Ploughshares, Bakü yönetiminin paylaştığı hava saldırıları görüntülerine bakıldığında Kanada merkezli L3Harris Wescam tarafından üretilen bu teknolojilerin kullanıldığının anlaşıldığını söylüyor.

Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne yaptığı açıklamada, "Kanada'nın sıkı ihracat kontrol rejimine uygun olarak ve devam eden çatışmalardan dolayı, daha derinlikli incelemeye zaman tanımak için Türkiye'ye verilen ilgili ihracat izinlerini askıya aldım" dedi.

Twitter paylaşımını geçin, 1 In line with 🇨🇦's robust export control regime and the ongoing investigation, I have suspended the relevant export permits to #Turkey.



🇨🇦 calls for measures to be taken immediately to stop the violence and protect civilians. pic.twitter.com/mCLmjWKq4G — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) October 5, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

The Globe and Mail gazetesi, L3Harris Wescam şirketinin bu yıl Bayraktar ailesine ait Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar şirketine yedi sistem satmak için izin aldığını yazdı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada askeri teknolojisinin Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda kullanılıp kullanılmadığına dair hükümetin bir soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Trudeau son açıklamasında ise Dışişleri Bakanı'ndan Avrupa'ya giderek ülkenin müttefikleriyle "Doğu Avrupa ve Kafkasya, özellikle de Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüşmesini" istediğini duyurdu.

Trudeau başka detay vermedi. Reuters'ın haberine göre Champagne'in bir yardımcısı resmi ziyaret planlarının halen hazırlanmakta olduğunu söyledi.

Ermenistan, Türkiye'yi Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan'a doğrudan askeri destek vermekle suçluyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev TRT'ye verdiği röportajda, "Türkiye'nin üst düzey SİHA'ları (silahlı insansız hava aracı) sayesinde can kayıpları azaldı" dedi.

Dışişleri: Çifte standart

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kanada'nın kararı "çifte standart "şeklinde yorumladı:

"Kanada, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen'deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve BM uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz.

"Türkiye kapsamlı bir ihracat kontrol rejimine sahiptir ve söz konusu rejimlerden kaynaklanan yükümlülüklerini de titizlikle uygulamaktadır."

Açıklamada "Kanada, özellikle Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığımız dönemden bu yana, müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde, ülkemize yönelik askeri malzeme ihracat izinleri konusunda engeller çıkarmakta, işbirliğinden uzak bir tutum sergilemektedir" ifadeleri de yer aldı.

Kanada, Ekim 2019'da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü askeri operasyonlar yüzünden Türkiye'ye silah satışının dondurulduğunu duyurmuştu. Mayıs ayında bu karar geri çekildi.

Türkiye, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalarda Azerbaycan'ın en büyük destekçileri arasında yer alıyor.