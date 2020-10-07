Yunanistan'da mahkeme aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin 'suç örgütü' olduğuna karar verdi

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Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi lideri ve yöneticilerinin yargılandığı davada mahkeme, partinin suç örgütü olduğu yönünde karar verdi.

Mahkemenin baş yargıcı Maria Lepenioti, beş yıldan uzun süren davada Altın Şafak'ın kurucusu ve lideri Nikos Miçaloliakos'u ve altı parti üyesi Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas'ı suç örgütü yöneticiliğinden suçlu buldu.

Mahkeme diğer 18 sanığın ise "suç örgütüne üye olduğuna" hükmetti.

Miçaloliakos ile birlikte yöneticiler beş yıldan 15 yıla kadar hapis cezasısıyla karşı karşıya. Yöneticilere yönelik cezalar ise başka bir duruşmada açıklanacak.

Partinin kıdemli üyelerinden hiçbiri duruşmaya katılmazken, duruşma öncesinde adliyenin önünde 15 binden fazla kişi toplandı.

Ana muhalefet partisi SYRIZA, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ile sendikalar ve anti-faşist platformların da katıldığı eylemde protestocular "Masum değiller", "Naziler hapishaneye" ile "Kahrolsun faşizm" sloganları attı. Eylemde faşizm karşıtı pankartlar açıldı.

2 bin civarında polisin görev yaptığı karar duruşmasında polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 2013'te Altın Şafak Partisi üyesi biri tarafından öldürülen müzisyen Pavlos Fyssas'ın annesi, kız kardeşi ve babası da duruşmaya katıldı.

Beş yıldır süren dava

Yaklaşık beş yıl süren davada aralarında parti lideri ve milletvekilliği yapmış kişilerin de bulunduğu 68 kişi, 'bir neo-Nazi partisinin parçası olarak' suç örgütü kurmak, bu örgütte yer almak ve yönetmek, kara para aklamak, şantaj, izinsiz silah bulundurmak ve ırkçı şiddet eylemleri düzenlemek suçlamalarıyla yargılandı.

Partiye yönelik ilgili soruşturma, Eylül 2013'te anti-faşist Pavlos Fyssas isimli bir rapçinin öldürülmesiyle başladı. Bugünkü duruşmaya Fyssas'ın annesi, kız kardeşi ve babası da katıldı.

Eski bir kamyon şoförü olan Altın Şafak Partisi üyesi Yiorgos Roupakias isimli kişi cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etmişti. Roupakias, davada ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Karar duruşması öncesinde adliye önünde toplanan kalabalık.

Ancak Fyssas'a yönelik saldırı kamuoyunda bir öfkeye yol açtı ve Altın Şafak, şiddeti kullanan paramiliter tarzda bir örgüt olduğu suçlamaları ile karşı karşıya kaldı.

Cinayetin ardından Altın Şafak lideri Nikos Mihaloliakos suç örgütü kurma suçlamasıyla tutuklandı.

O dönem kendisi ve partisi hakkındaki iddiaları yalanlayan Mihaloliakos, bir cadı avına kurban gittiklerini iddia etti.

Ekonomik kriz altında girilen 2012'deki genel seçimlerde parlamentoda sandalye kazanan parti, kemer sıkma ve göçmen karşıtı politikaları ile ülkenin üçüncü en popüler partisi oldu.

Geçen yıl yapılan genel seçimde ise Altın Şafak Partisi parlamentodaki tüm sandalyelerini kaybetti. Aldığı yüzde 2,93 oy oranıyla yüzde 3'lük barajın da altında kaldı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Parti lideri Nikolaos Mihaloliakos

'Masum değiller'

Duruşma öncesinde Reuters'a konuşan Altın Şafak karşıtı 69 yaşındaki bir kişi, "Masum değiller, hapse girmeleri gerekiyor. Genç kuşaklara faşizme karşı bir mesaj göndermeliyiz" dedi.

Dün de ana muhalefette yer alan solcu Syriza Partisi'ne mensup milletvekilleri parlamentoda "masum değiller" pankartı taşıdı.