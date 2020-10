Louise Glück: 2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ABD'li şair

Geçen yıl tartışmalara sebep olmuştu

Louise Glück kimdir?

1943 yılında New York City'de doğan şair Long Island'da yetişti. Averno (Farrar, Straus and Giroux, 2006), The Seven Ages (Ecco, 2001), Vita Nova (1999), Meadowlands (1996), The Wild Iris (1992), Ararat (1990) ve The Triumph of Achilles (1985) gibi pek çok şiir kitabının yazarı.