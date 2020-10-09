Nobel Barış Ödülü Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na verildi

2020 Nobel Barış Ödülü, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'na (WFP) verildi. Nobel Komitesi, açlıkla mücadeleye ve çatışma alanlarındaki insanların yaşam koşullarının düzeltilmesine katkılarından dolayı programı ödüle layık gördü.

WFP sözcüsü, 101. Nobel Barış Ödülü'nü kazanmalarının kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Nobel Barış Ödülü'nü kazanan WFP, 10 milyon İsveç kronu (1,1 milyon Amerikan doları) para ödülünün de sahibi olacak.