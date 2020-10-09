Nobel Barış Ödülü Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na verildi
2020 Nobel Barış Ödülü, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'na (WFP) verildi. Nobel Komitesi, açlıkla mücadeleye ve çatışma alanlarındaki insanların yaşam koşullarının düzeltilmesine katkılarından dolayı programı ödüle layık gördü.
WFP sözcüsü, 101. Nobel Barış Ödülü'nü kazanmalarının kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.
Nobel Barış Ödülü'nü kazanan WFP, 10 milyon İsveç kronu (1,1 milyon Amerikan doları) para ödülünün de sahibi olacak.
Program, 88 ülkede yılda yaklaşık 97 milyon kişiye yardım ediyor.
WFP; doğal afetler, savaşlar veya çatışmalar gibi nedenlerle aniden açlık tehlikesiyle yüzleşenlere insani amaçlarla gıda yardımı yapmak amacıyla 1965'te İtalya'nın başkenti Roma'da kurulmuştu.
Halen programın genel sekreterliğini ABD'li eski South Carolina Valisi David Beasley yürütüyor.