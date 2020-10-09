ABD ordusu, patlayıcı arayan köpeklerde artırılmış gerçeklik teknolojisini deniyor

Kaynak, Command Sight / ABD ordusu Fotoğraf altı yazısı, Köpeği yönlendiren kişi, video bağlantısıyla köpeğin gördüklerini görüyor

ABD ordusu, muharebe alanlarında görev yapan köpekler için artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin kullanıldığı gözlükleri denemeye başladı.

Command Sight adlı bir şirket tarafından geliştirilen gözlükler, patlayıcı bulmak ve diğer olası tehlikeleri tespit etmek için eğitilen köpeklerin uzaktan yönlendirilmesini sağlıyor.

Halihazırda bu amaçla eğitilmiş köpekler el işaretleri ya da lazer kalemleriyle yönlendiriliyor.

Bu teknolojide ise köpekler, gözlüklerinin ekranına yansıtılan işaretleri takip ediyor.

Köpeği yönlendiren kişi, video bağlantısıyla köpeğin gördüklerini görüyor.

Proje, ABD Ordu Araştırma Laboratuvarı (ARL) tarafından yönetiliyor.

ARL uzmanlarından Dr. Stephen Lee, "Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi, köpeklere komut ve işaret vermek için kullanılacak. Bu teknoloji, köpeklerde insanlardakinden daha farklı şekilde işliyor" dedi.

Kaynak, Command Sight / US Army

Köpeğinde denedi

Command Sight şirketinin kurucusu Dr. AJ Peper, henüz araştırma aşamasındaki projede ilk sonuçların "aşırı derecede umut verici" olduğunu söyledi.

Peper bu teknolojiyi Mater adlı kendi Rottweiler'ı üzerinde çok sayıda deneme yaparak geliştirdiğini belirtti.

Savunma ve güvenlik alanına odaklanan Kraliyet Birleşik Kuvvetler Enstitüsü (RUSI) adlı düşünce kuruşundan Justin Bronk ise BBC'ye "abartılıbir harcama" gibi görünmesine karşın projenin yararlı olabileceğini söyledi.

Bronk, "Köpekleri artırılmış gerçeklik gözlükleriyle, fiziksel olarak yakınlarında olmaya gerek kalmadan yönlendirebilmek bazı durumlarda taktik avantaj sağlayabilir" diye konuştu.

Command Sight'a bu teknolojinin kablosuz versiyonunu geliştirmesi için ilave kaynak aktarılacağı belirtiliyor.