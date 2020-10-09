Koronavirüs: İngiltere'de vakaların üçte biri 'bar ve restoran kaynaklı'

Yeniden kapatma planları

Ancak Başbakan Boris Johnson'ın gelecek hafta ülkenin kuzeyindeki, Liverpool, Manchester ve Newcastle'ın da dahil olduğu kentlerde bar, kafe ve restoranların yeniden kapatılacağını açıklaması bekleniyor.

İktidardaki Muhafazakâr Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden bazı milletvekilleri bunun virüsün bulaşma oranının azaltılmasına etkisi olmayacağını öne sürdü ve bu işletmelerin yeniden kapatılmasının ekonomiye ağır bir darbe vuracağını belirtti.

Zahawi, "Ekonomi açısından gerçekten zor bir yıl. Maliye Bakanı, insanların işlerini koruyabilmesi için ekonomiye 190 milyar sterlin (245 milyar dolar) kaynak aktardı. Seyahat sektörü yüzde 2'lik bir büyümeyle olumlu seyretmesine karşın, konaklama, yeme içme, perakende ve havacılık gibi birçok sektör, tüm dünyada olduğu gibi zorda" diye konuştu.