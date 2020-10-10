Dağlık Karabağ: Azerbaycan ve Ermenistan birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı

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Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da süren çatışmalarda geçici ateşkes ilan edilmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı.

Yaklaşık 2 haftadır yoğunlaşan çatışmaların ardından ateşkes yerel saatle 12.00'da (TSİ 11.00) yürürlüğe girmişti.

Sahada son durum ne?

Ermenistan Savunma Bakanlığı, ateşkesin başlamasından 5 dakika sonra Azeri güçlerinin saldırı düzenlediğini ve bir kasabayı bombaladığını belirtti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan "Azerbaycan ordusu, ilan edilmiş olan insani ateşkesi ihlal ederek 12.05'te saldırı düzenledi" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Ermenistan'ın Terter ve Agdam bölgelerine ateş açarak ateşkesi ihlal ettiğini savundu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Ermenistan ateşkesi açık bir şekilde deliyor" dendi.

Ateşkesin başlamasından önce de sahada yoğun çatışmaların sürdüğü haberleri geliyordu.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'daki Ermeni yetkililer, Stepanakert kenti yakınındaki bazı yerleşim bölgelerine Azerbaycan ordusu tarafından füze saldırıları yapıldığını belirtti. Ermenistan, Azerbaycan'ı drone saldırılarını artırmakla da suçladı.

Azerbaycan ise Ermenistan'ın Dağlık Karabağ yakınlarındaki yoğun nüfuslu bölgelere saldırı düzenlediğini ve bu saldırılara karşılık verildiğini bildirdi.

Stepanakert'ta bulunan AFP muhabiri ateşkes yürürlüğe girene kadar kentte patlama seslerinin duyulduğunu, ateşkesin başladığı öğle saatlerinden itibarense sadece uzak bölgelerden tek tük patlama sesleri geldiğini belirtti.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, dün Rusya'nın başkenti Moskova'da 10 saatten uzun süren görüşmelerde geçici ateşkeste anlaşmıştı.

Görüşmelere aracılık eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'esirlerin ve cenazelerinin takas edilmesi için ateşkes ilan edildiğini' ve Azerbaycan ile Ermenistan'ın görüşmelere başlayacağını söylemişti.

Lavrov 'ateşkes' açıklamasını yerel saatle sabah 03.00'da yaptı.

Ermeni yetkililer çatışmalar nedeniyle Dağlık Karabağ nüfusunun yarısının - yaklaşık 70 bin kişi - evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtmişti.