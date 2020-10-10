Eski Kırgız lideri güç mücadelesinde yeniden tutuklandı

Denize kıyısı bulunmayan ve Çin ile komşu olan Kırgızistan 1991'deki bağımsızlığına kadar Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Ülkede bazı komşularına kıyasla, yarı özgür ve dürüst seçimlerin düzenlendiği kaydediliyor. Ancak 2005 ve 2010'daki ayaklanmalarda iki devlet başkanı görevden uzaklaştırılmıştı.