Trump 'bağışıklık' tartışmasının gölgesinde seçim mitinglerine yeniden başlıyor

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Twitter hesabından Covid 19'a karşı bağışıklığı olduğunu duyuran ABD Başkanı Donald Trump'ın bu tweet'i Twitter tarafından gizlendi. Hastalık tartışmaların gölgesindeki 74 yaşındaki Trump, kampanya turuna döneceğini de duyurdu.

Kamuoyu araştırmalarında Demokratların adayı Joe Biden karşısında geride gösterilen Trump, seçimin en kritik eyaletlerinden Florida'da bir miting düzenleyecek.

Trump bu mitingin ardından, 2016'da az bir farkla kazandığı Pennsylvania ve Iowa eyaletlerinde de seçim mitingleri yapacak.

Bu iki eyalet özelinde yapılan kamuoyu araştırmaları da Trump'ın rakibi Biden'ı önde gösteriyor.

Pazar günü Fox televizyonuna röportaj veren Trump, virüsü tamamen atlattığını söyledi. Kendisine deneysel bir antikor tedavisi uygulandığını ve artık hastalığa karşı bağışıklığı olduğunu savundu.

Donald Trump, "Bir kez atlattığınız zaman bağışıklık kazanıyorsunuz. Ben bağışıklık kazandım. Belki kısa bir süre için belki uzun bir süre için. Başkan'ın sağlığı çok iyi" şeklinde konuştu.

Benzer bir mesajı Twitter üzerinden veren Trump'ın "bağışıklık" tweet'i ise Twitter tarafından engellendi.

Twitter Trump'ın bu mesajına "Bu tweet, Covid 19'la ilgili yanıltıcı ve potansiyel olarak zararlı bilgilerin yayılmasına ilişkin Twitter kurallarını ihlal etmektedir. Bununla birlikte Twitter, mesajın erişilebilir olmasının, kamuoyunun çıkarına olabileceğine karar vermiştir" uyarısı koydu.

Trump hastanede üç gün kaldı

Trump, üç gün Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden pazartesi günü taburcu olmuştu.

Beyaz Saray doktoru Sean Conley, ABD Başkanı Donald Trump'ın artık başkalarına koronavirüs bulaştırma riskinin olmadığını açıkladı.

Trump'ın sağlığına dair perşembe gününden beri yapılan ilk açıklamada Trump'ın koronavirüs testinin negatif olup olmadığına dair bir bilgi ise paylaşılmadı.

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Açıklamada ayrıca Trump'ın viral yükünün azalmakta olduğu belirtildi, yapılan laboratuvar testlerine göre Trump'ın başlarına risk bulaştırma riskinin olmadığı vurgulandı.

74 yaşındaki ABD Başkanı, 10 gün önce koronavirüs belirtileri göstermeye başlamış, bir gün sonra da Walter Reed hastanesine yatırılmıştı.

Trump, Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden ile 3 Kasım'daki seçimlerde karşı karşıya gelecek.

Kamuoyu yoklamalarına göre Biden, Trump'ın 10 puan önünde.