Kıbrıs 'Altın AB pasaportu' programını askıya alıyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kıbrıs Parlamentosu Başkanı Demetris Syllouris, gazeteciler tarafından görüntülendi.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Al Jazeera televizyonunda yayımlanan bir haberin ardından, en az 2 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesi uygulamasını askıya alacağını açıkladı.

Haberde, Kıbrıslı yetkililer kara para aklamaktan hüküm giymiş, Kıbrıs pasaportu almak isteyen bir Çinli iş insanı gibi davranan Al Jazeera muhabirine yardım etmeye çalıştı.

Görüntülenenlerden biri de Parlamento Başkanı Demetris Silluris oldu. Silluris, soruşturma tamamlanana dek görevinden ayrıldığını açıkladı.

Uygulama gelecek ay askıya alınacak.

Kıbrıs protokolünde ikinci sıradaki devlet yetkilisi olan Silluris, 19 Ekim itibariyle görevinden ayrılacağını belirtti.

Al Jazeera muhabirlerinin çektiği görüntülerde, Silluris hayal ürünü iş insanına vatandaşlık verilmesi için nüfuzunu kullanmayı öneriyor.

Silluris ayımladığı açıklamada "Kıbrıs halkına verilen bu hoş olmayan imaj ve vermiş olabileceği zarar nedeniyle özür dilediğini" söyledi.

Haberin ardından, hükümet acil toplantıda, vatandaşlık programının askıya alınması kararı verdi.

2004'te AB üyesi olan Kıbrıs, şu anda yeterli derecede yatırım yapanlara AB pasaportu veriyor.

Geçen Kasım ayında, Malezya devlet fonu 1MDB'den milyarlarca doların kaybolması skandalındaki önemli isimlerden Jho Low'un Eylül 2015'te Kıbrıs vatandaşlığı aldığı ve ülkede 5 milyon dolarlık mülk satın aldığı ortaya çıkmıştı.

25 kişinin vatandaşlıkları iptal edildi

Savcıların milyarlarca dolar kara parayı akladığını söylediği Low, ABD'de aranıyor.

Low suçlamaları reddediyor ve şu anda nerede yaşadığı bilinmiyor.

Kıbrıs daha sonra, 25 yabancı yatırımcının aldığı "altın pasaportları" iptal etmişti. Bunlar arasında dokuz Rus, sekiz Kamboçyalı ve beş de Çinli vardı.

Geçen yıl AB Komisyonu, AB üyesi ülkelere birlik dışından gelip, yatırımlar yoluyla vatandaşlık alanlar konusundaki araştırmaların sıkılaştırılması çağrısı yapmıştı. Malta ve Bulgaristan da benzer yatırım programlarıyla vatandaşlık dağıtıyor.