Melania Trump oğlu Barron'a da koronavirüs bulaştığını açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, 14 yaşındaki oğlu Barron'ın da koronavirüs kaptığını ve atlattığını duyurdu.

Melania Trump, Beyaz Saray internet sitesinde, "Covid 19 ile kişisel tecrübem" başlıklı bir yazı kaleme alarak yaşadıklarını anlattı.

50 yaşındaki First Lady, oğlunun Covid 19 testinin pozitif çıkması ile "korktuğunun başına geldiğini" söyledi.

Sonrasındaki süreci, "Şanslıydık ki, o güçlü bir genç çocuk ve semptom göstermedi" diyerek anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump, 2 Ekim'de koronavirüs kaptıklarını duyurmuşlardı.

Melania Trump, hastalığı taşıdıklarını öğrenmeleri sonrası, "doğal olarak aklım hemen oğluma gitti" dedi.

14 yaşındaki Barron'ın ilk testinin negatif geldiğini ancak sonrasında yapılan testte sonucun pozitif olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Barron Trump'ın semptom göstermeden virüsü atlattığını söyleyen First Lady, "Bir anlamda bunu aynı zamanda yaşamış olmaktan ve birlikte vakit geçirip, birbirimizle ilgilenerek geçirdiğimiz için mutluyum" dedi.

Melania Trump yazıda, kendi semptomlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı tecrübeyi "semptomlardan oluşan bir hız treni gibiydi" diye tanımlayan Trump, vücut ağrıları, öksürük ve halsizlik yaşadığını anlattı.

'Vitaminler ve sağlıklı gıdalar aldım'

Tedavisi konusunda ise, "İlaç anlamında ben daha doğal bir yol izlemeyi tercih ettim, vitaminler ve sağlıklı gıdalar aldım" dedi.

Hastalıkla ilgili kendisini en çok etkileyen şeyin ise "Arkadaşlık, aile, iş ve doğru olduğuna inandığım şeyler hakkında daha dikkatli düşünme fırsatı yakalamak" olarak tanımladı.

Trump, yapabileceği en kısa sürede görevlerine döneceğini de kaydetti.

Donald Trump, hastalığı kaptıktan yaklaşık iki hafta sonrası Pazartesi günü, seçim kampanyası için mitingler düzenlemeye başlamıştı.

26 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan ve Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Amy Coney Barrett'ı tanıttığı etkinliğin, Beyaz Saray'daki bulaşmanın merkezi olduğu değerlendiriliyor.