Sooranbay Ceenbekov: Kırgızistan Cumhurbaşkanı, 'Halkına ateş eden başkan olarak hatırlanmak istemiyorum' diyerek istifa etti

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, istifa ettiğini açıkladı. Ceenbekov, cumhurbaşkanlığının internet sitesinden yaptığı açıklamada, ülkesinde şiddet olaylarının sürmesinin önüne geçmek istediğini söyledi.

Sooranbay Ceenbekov, "Ben iktidara tutunmuyorum. Kendi halkına ateş eden ve kan döken bir başkan olarak hatırlanmak istemiyorum" dedi.

4 Ekim'deki seçimden bu yana sarsılan ulusun birliği için istifa ettiğini belirten Ceenbekov sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkentimiz Bişkek'te gerginlik sürüyor. Dün parlamentomuz yeni hükümeti onayladı, ilgili atamalar için Cumhurbaşkanı Kararnamelerini imzaladım. Ama bu gerginliği azaltmadı. İstifam için talepler sürüyordu. Mevcut durum yüzünden protestocular ile kolluk kuvvetleri arasındaki çatışma riski vardı."

Ceenbekov ayrıca Başbakan Sadir Caparov'dan ve diğer muhalif siyasetçilerden barışın tesisi için destekçilerini, başkent Bişkek'ten "uzaklaştırmalarını" istedi.

4 Ekim'deki seçim sonrası protestolar başladı

Ceenbekov daha önce Başbakan Kubatbek Boronov ve tüm bakanları görevden almış, "iktidar değişimi meşru yollardan gerçekleşirse" istifaya hazır olduğunu söylemişti.

Kırgızistan'da seçimin sonucunu tanımayan muhalefet partileri, protesto gösterileri düzenlemişti.

Başkent Bişkek'te olağanüstü hal ilan edilmiş ve sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Kırgızistan'da dün başbakan olarak atanan Sadir Caparov ise geçen hafta, seçimlerde hile yapıldığını söyleyerek sokaklara dökülen göstericiler tarafından serbest bırakılan politikacılardan biriydi.

Almazbek Atambayev'in Kırgızistan Cumhurbaşkanı olduğu dönemde 11 yıl 6 ay hapse çaptırılan ve suçunu kabul etmediği için Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un çıkardığı af yasasından yararlanmayan eski milletvekili Caparov, az farkla seçim barajına takılan "Mekençil" adlı siyasi partinin aday listesinin ikinci sırasındaydı.