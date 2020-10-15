Ormanda pumayla karşı karşıya: 'Yaşam ve ölüm arasında 6 dakika'
Ormanda pumayla karşı karşıya: 'Yaşam ve ölüm arasında 6 dakika'
ABD'nin Utah kentinde yaşayan Kyle Burgess, yürüyüş için gittiği ormanda anne bir pumayla karşılaştı.
Burgess, "yaşam ve ölüm arasında 6 dakika" olarak tanımladığı o anları cep telefonuyla kameraya aldı.
Yaşadıklarını BBC'ye anlatan Burgess, "Yavrularına zarar vereceğimi düşündü. Yapması gerekeni yaptı. İsteseydi beni yere indirebilirdi. Çok güçlü bir hayvan. Üç kez üzerime geldi. Sanki kedinin iplik yumağıyla oynaması gibi o da benimle oynuyordu. Gerçeküstüydü" dedi.