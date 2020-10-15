Ormanda pumayla karşı karşıya: 'Yaşam ve ölüm arasında 6 dakika'

Yaşadıklarını BBC'ye anlatan Burgess, "Yavrularına zarar vereceğimi düşündü. Yapması gerekeni yaptı. İsteseydi beni yere indirebilirdi. Çok güçlü bir hayvan. Üç kez üzerime geldi. Sanki kedinin iplik yumağıyla oynaması gibi o da benimle oynuyordu. Gerçeküstüydü" dedi.