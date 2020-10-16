Öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya kondu, kurtarıldıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti

Eyalet polisine göre ailesine, Pazartesi günü özel bir hastanede tedavi gören 74 yaşındaki Balasubramanyan Kumar'ın öldüğü söylendi.

Polise göre, aile cenazeyi almaya gelen görevlilere ellerinde Kumar'ın öldüğüne dair özel hastane doktorundan aldığı bir yazı bulunduğunu söyledi.

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Salem'deki devlet hastanesinin başhekimi, Kumar'ın akciğer rahatsızlığından öldüğünü ancak ölümünün doğrudan dondurucuya konulmasından mı kaynaklandığının bilinmediğini belirtti.

Karısı, iki kızı ve erkek kardeşiyle yaşayan Kumar'ın uzun bir süredir nörolojik sorunları olduğu söyleniyor.