Paris'te bir öğretmen kafası kesilerek öldürüldü, terör soruşturması başlatıldı

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Fransa'nın başkenti Paris'te sınıfta öğrencilerine Muhammed Peygamber karikatürü gösterdiği iddia edilen bir tarih öğretmeni okul çıkışında kafası kesilerek öldürüldü.

Saldırganın daha sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Paris'in kuzey batısındaki Conflans-Sainte-Honorine banliyösünde yerel saatle 17.00 sularında meydana gelen olayla ilgili olarak terör saldırısı soruşturması başlatıldı.

Eğitim Bakanı Jean Michel Balnquer, Twitter mesajında, öğretmenin öldürülmesinin Fransa Cumhuriyeti'ne saldırı olduğunu ifade etti.

Bakan, "İslamcı terörizme" tek cevabın birlik ve katılık olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bölgeyi ziyaret edeceği, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ise Fas ziyaretini yarıda keserek Paris'e dönme kararı aldığı bildirildi.

Parlamentoda milletvekilleri öğretmenin anısına saygı duruşunda bulundu ve "menfur terör saldırısını" kınadı.

Saldırıyla ilgili ne biliniyor?

Erkek saldırganın elinde büyük bir bıçakla sokakta öğretmene saldırdığı ve kafasını kestiği bildirildi.

Etraftakiler teslim olmasını isteyince bıçakla onları tehdit eden saldırgan polis tarafından vuruldu.

Paris Emniyeti Twitter'dan bir uyarı yayımlayarak Eragny ve Conflans-Sainte-Honorine bölgelerinden uzak durulması çağrısı yaptı.

Le Monde gazetesi, öldürülen tarih ve coğrafya öğretmeninin, sınıfta öğrencilere Muhammed Peygamber karikatürleri ile ilgili olarak ifade özgürlüğü hakkında konuştuğunu yazdı.

Charlie Hebdo mizah dergisi bu karikatürleri yayınlamış ve 2015'te saldırıya uğramıştı.