Ermenistan'dan Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı: 5 sivil öldü, 35 sivil yaralı

Ermenistan Ordusu Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence ve Mingeçevir'e füze saldırısı düzenlerken, saldırı sonucu yıkılan iki binanın altında çok sayıda sivilin bulunduğu kaydedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev 35 sivilin yaralandığını, ikisi çocuk beş sivilin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Onlarca kişinin ölmüş olabileceğinden korkulurken, yetkililere göre insanların uyuduğu sırada düzenlenen roket saldırısında yetkililere göre 20'den fazla bina yıkıldı.

Azeri kaynakları Mengeçevir kentine düzenlenen saldırının füze savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Hacıyev, "Ermenistan, zalimce sivillere saldırmaya başladı. Bu Ermenistan'ın terör politikasının göstergesidir. Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi ve Azerbaycan şehirlerine saldırdı. Saldırıda can kayıpları var" açıklamasında bulundu.

Hacıyev son açıklamasında saldırıda 35 sivilin yaralandığını ve ikisi çocuk 5 sivilin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Hacıyev kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ayrıca, Azerbaycan Mayın Temizleme Kurumu ANAMA'ya göre, Gence'ye atılan füzelerin SCUD/Ebrus Taktik Balistik füzeleri olduğunu söyledi. Olay yerinden toplanan parçaların bunu kanıtladığını bildiren Hacıyev "Yoğun sivil nüfusun bulunduğu bir bölgeyi SCUD füzesiyle hedef almak, Ermenistan'ın siyasi ve askeri liderlerinin ahlaksızlığını ve şizofrenik kafa yapılarını gösteriyor" dedi.

Saldırıya sert tepki gösteren AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir." dedi.