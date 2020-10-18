Fransa'da binlerce kişi meydanlarda başı kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty'yi andı ve saldırıyı kınadı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Paris'te toplanan kalabalığın elinde 'Ben Samuel'im' yazılı pankartlar vardı.

Fransa'da Peygamber Muhabbet karikatürü gösterdiği için başı kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty'yi anmak ve saldırıyı kınamak içim binlerce kişi Fransa genelinde düzenlenen gösterilere katıldı.

Başkent Paris'in merkezindeki Place de la Republique meydanında toplanan kalabalık alkışlarla "Ben öğretmenim" yazılı pankartlar taşıdı.

Paris yakınlarındaki bir okulda Cuma günü düzenlenen saldırıdan sonra aynı gün, öğretmeni öldüren Abdoulakh A isimli kişiyi vurarak öldürdü.

Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltılarla ilgili ayrıntı paylaşılmadı. Cinayetten kısa bir süre sonra şüphelinin dört yakın akrabası gözaltına alınmıştı. Cumartesi günü de, aralarında okuldaki bir öğrencinin babasının da bulunduğu altı kişi daha gözaltına alındı. Fransız medyası, çocuğun babasının 'radikal İslamcı bir imam' olduğunu söyledi.

Cuma gecesi açıklama yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının 'İslamcı bir terör saldırısı' olduğunu, öğretmenin ifade özgürlüğünü öğrettiği için öldürüldüğünü belirtti. Macron, "Kazanamayacaklar... Harekete geçeceğiz" dedi.

Öldürülen öğretmen Paty'ye destek için Fransa genelindeki gösterilerin en büyüğü Paris'te Place de la Republique'te düzenlendi.

Gösterilere Başbakan Jean Castex ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da katıldı.

Fotoğraf altı yazısı, Samuel Paty

'Cumhuriyetin düşmanlarına sıfır tolerans'

Aynı meydan 2015'te Peygamber Muhammed karikatürü basan Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırı sonrası da gösterilerin merkezi haline gelmişti.

Pazar günkü gösterilere katılanlardan biri elinde "Cumhuriyetin düşmanlarına sıfır tolerans", bir diğeri de "Ben öğretmenim: Samuel, seni düşünüyorum" yazılı pankartlar taşıdı.

Fransız ulusal marşı La Marseillaise'in çalındığı meydanda bir dakikalık saygı duruşu da düzenlendi. Göstericilerin hepsi koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıyordu.

Lille'de toplananların ellerinde "Ben Samuel'im" yazılı pankartlar vardı.

Lyon'un Place Bellecour meydanında, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Marseille, Bordeaux ve birçok farklı şehirde de binlerce kişi toplandı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Paris'teki pankartlardan birinde "Cumhuriyetin başını kesemeyecekseniz" yazılıydı.

Pazar günkü gösterilerin yanı sıra Çarşamba günü de 47 yaşındaki öğretmen Paty için ulusal anma töreni düzenlenecek.

Cumartesi günü France Inter radyosuna konuşan Bordeaux'da bir caminin imamı Taraq Oubrou, "Masum bir insanı bir medeniyet değil, barbarlık öldürür" dedi.

Fransa'nın terörle mücadele biriminin başkanı Laurent Nunex de France Info'ya verdiği röportajda 'sınırların aşıldığını' söyledi ve saldırının 'öğrenim özgülüğüne karşı barbarca bir eylem olduğunu' ifade etti.

Samuel Paty kimdi?

Le Monde gazetesine göre maktul tarih ve coğrafya öğretmeniydi. Derslerinde ifade özgürlüğü konusunu, Muhammed Peygamber karikatürlerinin yayınlanması örneğiyle işlemişti.

Öğretmen, bu karikatürleri görmek istemeyen Müslüman öğrencilerin o sırada sınıftan çıkabileceğini söylemişti.

Ay başında bazı Müslüman veliler, öğretmenin karikatürleri kullanmasını okul yönetimine şikayet etmişti.

Karikatürleri yayınladığı için IŞİD tarafından saldırıya uğrayan Charlie Hebdo dergisi de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tahammülsüzlük yeni bir eşiğe ulaştı ve ülkemizde uyguladığı terör sonlanacak gibi gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

BBC Paris Muhabiri Hugh Schofield Fransız halkının, bir öğretmenin görevini yapması nedeniyle böylesine vahşice öldürülmesinin şokunu yaşadığını aktarıyor.