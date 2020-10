Jeff Bridges, lenf kanseri olduğunu açıkladı

1998 yapımı "The Big Lebowski" (Büyük Lebowski) filminde "Dude" (Ahbap) karakterini canlandıran Bridges, 2010'da Crazy Heart (Çılgın Kalp) filmiyle en iyi oyuncu Oscar'ını almıştı.

'Artık film yapmamaya çalışıyorum'

Bridges ayrıca "The Last Picture Show" (Son Gösteri), "The Contender" (Zirve Mücadelesi) ve "Starman" filmlerindeki rolleriyle biliniyor.