Jeff Bridges, lenf kanseri olduğunu açıkladı

Hastalığını Twitter mesajıyla duyuran Bridges, "Bana lenfoma teşhisi konuldu. Ciddi bir hastalık olmasına rağmen, doktorlarımın ve hastalığın seyrine ilişkin tahminlerin iyi olması nedeniyle şanslıyım. Tedaviye başlıyorum ve sizi bilgilendireceğim" dedi.

'Artık film yapmamaya çalışıyorum'

Jeff Bridges, 2016'da BBC'ye "Artık film yapmamaya çalışıyorum. Çünkü yapmayı sevdiğim çok fazla şey var; gitar çalmayı seviyorum. Bir kez taahhüt altına girince çok yoğun oluyorsunuz. Bu yüzden taahhüt altına girmemeye çalışıyorum. Ama iyi senaryoları geri çevirmek de kolay olmuyor" demişti.