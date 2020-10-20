30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştırdı, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Roma'da yaşayan Talluto, HIV pozitif olduğunu öğrendiği 2006'dan 2015 yılına kadar onlarca kişiye bilinçli olarak virüs bulaştırdığı gerekçesiyle "ağır yaralama" suçundan mahkum edildi.