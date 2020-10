Koronavirüs Netflix'i nasıl etkiledi?

Charlize Theron, Netflix'in bu çeyrekteki en popüler prodüksiyonu olduğunu söylediği The Old Guard'da başrolde yer alıyor.

Charlize Theron'un aksiyon filmi The Old Guard fark yarattı

Netflix, orijinali içeriği olan ve başrolünde Charlize Theron'un olduğu The Old Guard'ı, dört hafta içinde 78 milyon hanede izlediğini açıkladı. The Old Guard, Netflix'in üçüncü çeyrekteki en popüler işi oldu.