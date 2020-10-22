Borat: Trump'ın avukatı Giuliani, filmde ellerinin pantolonu içinde görüldüğü sahne için 'Gömleğimi düzeltiyordum' dedi

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Trump'ın avukatı ve eski New York City belediye başkanı Rudy Guiliani iddiaları yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, yeni Borat filminin bir sahnesinde ellerini pantolonunun içine sokmuş halde görülmesiyle ilgili olarak "tamamen uydurma" dedi.

Eski New York City belediye başkanı Giuliani, Twitter'da bir mesaj paylaşarak "Kayıt cihazının kaldırılması ardından gömleğimi düzeltiyordum" diye yazdı.

Borat adlı Kazakistanlı bir gazeteciyi canlandıran İngiliz komedyen Sacha Baron Cohen'in başrolde oynadığı filmde, kadın bir TV muhabiri Giuliani ile röportaj yapıyor.

2006 yapımı Borat filminin devamı olarak çekilen yeni film Cuma günü gösterime giriyor.

Bu yıl çekilen devam filminde de Baron Cohen, ABD'li politikacıları ve halktan kişileri tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Filmin bir sahnesinde, Borat'ın kızı rolündeki kadın TV muhabiri, Trump yönetiminin koronavirüs salgınına yönelik aldığı önlemlerle ilgili olarak kurmaca bir muhafazakar haber programı için bir otel odasında Giuliani ile röportaj yapıyor.

Röportajın ardından genç oyuncu, 76 yaşındaki Giuliani'ye içki davetinde bulunuyor ve ikili, gizli kameralar yerleştirilmiş odaya geçiyor. Burada Giuliani, röportaj için takılan mikrofonu çıkarıldıktan sonra yatağın üzerine sırt üstü uzanmış ve ellerini pantolonunun içine sokarken görülüyor.

(Burası filmle ilgili spoiler içeriyor) O sırada Borat kapıdan içeri girip "O 15 yaşında, senin için çok yaşlı" diye sesleniyor.

Olayla ilgili ilk haberler 7 Temmuz'da Giuliani'nin polis çağırması üzerine gündeme gelmişti.

New York Post'a yaptığı açıklamada Giuliani, "Bu çılgın giyimli adam… koşarak içeri girdi… Saçma görünüyordu… Bağırıp çağırmaya başladığında bunun bir tuzak veya şantaj olduğunu düşünüp polise haber verdim. Sonra kaçtı" diye konuşmuştu.

Polis, olayla ilgili herhangi bir suç unsuru bulmamıştı.

Giuliani şöyle devam etti: "Daha sonra bu kişinin Sacha Baron Cohen olduğunu anladım. Daha önce tuzağa düşürdüğü insanlar geldi aklıma ve beni düşüremediği için kendimi iyi hissettim.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sacha Baron Cohen, Borat filminde Kazakistanlı bir TV muhabirini canlandırıyor

'Uygunsuz davranışta bulunmadım'

Rudy Giuliani, bu görüntülerle ilgili paylaştığı sosyal medya mesajında, "Röportaj sırasında, öncesinde veya sonrasında uygunsuz bir davranışta bulunmadım. Sacha Baron Cohen aksini ima ediyorsa tam bir yalancı" ifadesini kullandı.

Giuliani bir başka Twitter mesajında, Temmuz'da yapılan röportajın önce ciddi olduğunu sandığını, "Tuzak olduğunu anlar anlamaz polis çağırdığını" belirterek bunun, "Joe Biden ve ailesinin suç işlemesi ve ahlaksızlığını teşhir etmeme yönelik köreltme çabası" olduğunu söyledi.

Trump ve ekibi, Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ı ve oğlu Hunter'ı, Ukrayna ve Çin ile yasa dışı iş ilişkilerinde bulunmakla suçluyor; Obama döneminde başkan yardımcısı görevinde olan Biden ise suçlamaları reddediyor.