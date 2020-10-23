Güney Kore'de grip aşısı sonrası ölenlerin sayısı 32'ye çıktı, yetkililer 'Ölümlerin nedeni aşı değil' diyor

Güney Kore'de grip aşısı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 32'ye çıktı. Sağlık yetkilileri, ölümlerle aşılar arasında bir bağlantı olmasına ihtimal vermediklerini söylüyor.

17 yaşındaki bir kişinin grip aşısı yaptırdıktan iki gün sonra hayatını kaybetmesi ülkede endişeye neden olmuştu.

Güney Kore Adli Tıp Kurumu, bu kişinin otopsisinde, ölümün aşıdan kaynaklandığına dair hiçbir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Aşı programın durdurulması çağrılarına rağmen hükümet yetkilileri, 19 milyon kişinin ücretsiz olarak aşılanacağı kampanyanın devam edeceğini söylüyor.

Yaklaşık 52 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar 13 milyon civarında kişiye grip aşısı yapıldı.

Aşıyı kendi imkanlarıyla yaptıracaklarla birlikte bu sayının 30 milyona çıkması bekleniyor.

Başbakan Chung: Uzmanlar ölümlerin aşıdan kaynaklanma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi

Başbakan Chung Sye-kyun, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve ölümlerin nedenini bulmak için titiz bir çalışma yürütüleceğini söyledi.

Chung, "Uzmanlar, ölümlerin aşıdan kaynaklanma ihtimalinin düşük olduğunu söylediler. Ama birçok vatandaş hâlâ endişeli" dedi.

Kore Aşı Derneği, aşı programına devam edilmesi çağrısında bulundu.

'Program askıya alınsın'

Ancak sağlık çalışanları sendikası Kore Tıp Birliği (KMA) hükümetin programı askıya almayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Yonhap haber ajansına göre KMA yetkilisi Min Yang-ki, "Aşı programının devam etmesi konusunda hemfikiriz. Hükümetten programı temelli durdurmasını istemiyoruz. Ama ölümlerin nedeni belirleninceye kadar programın bir hafta kadar askıya alınmasını istiyoruz" dedi.

Güney Kore'de gripten her yıl yaklaşık üç bin kişi ölüyor.

Covid-19 salgınıyla mücadele ederken olası bir grip salgınının sağlık sistemi üzerinde ilave yük oluşturmasını engellemeye çalışan hükümet aşı kampanyasını geçen ay başlatmıştı.

Aşı programı, daha önce buzdolabında tutulması gereken beş milyon doz aşının bir sağlık kuruluşuna taşınırken oda sıcaklığına maruz kaldığının ortaya çıkması üzerine üç hafta süreyle askıya alınmıştı.

Programa 13 Ekim'de tekrar başlandı ve bugüne kadar 8,3 milyon kişiye daha aşı yapıldı. Bu kişilerden 350'sinde ters reaksiyon görüldü.

Kaynak, Reuters

Aşıları kim üretiyor?

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre ülkede yapılan aşıları GC Pharma, SK Bioscience, Korea Vaccine, Boryung Biopharma adlı yerel üreticilerle Fransız Sanofi firması tedarik ediyor. Ölen 25 kişiden dördüne SK Bioscience, beşine Boryung, beşine GC Pharma, birine Korea Vaccine ve dördüne de Sanofi'nin aşısı yapıldı.

Güney Kore'de üretilen aşıların başka ülkelere ihraç edilip edilmediği bilinmiyor.