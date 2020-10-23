Koronavirüs: Hollanda'da yoğun bakımdaki bazı Covid-19 hastaları helikopterle Almanya'ya naklediliyor

LCPS'ye göre, Perşembe günü itibariyle hastanelerde Covid-19 hastası 2003 kişi bulunuyor. Bunlardan 463'ü yoğun bakım ünitelerinde tedavi altında. Hollandalı yetkililer, sayının giderek artmasından endişe ediyor.

Hastanelerdeki koronavirüs hastalarının sayısındaki artış, diğer bölümlerdeki düzenli bakım ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden oluyor. Şu anda Hollanda'daki hastanelerde diğer hastalar için düzenli bakımın yüzde 20 oranında gerilediği belirtiliyor.