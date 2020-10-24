Belçika hükümeti koronavirüsle mücadele için orduyu göreve çağırdı

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Belçika'da koronavirüs enfeksiyonlarının günlük 11 bini geçmesi üzerine, hükümet, silahlı kuvvetleri göreve çağırdı. Ordu, "Avrupa'da salgının yeni başkenti" diye adlandırılan Liege'de bir acil durum hastanesi kuracak.

Belçika Savunma Bakanı olan Ludivine Dedonder, silahlı kuvvetler bünyesindeki ihtiyaç fazlası tüm personel ve kaynakların, koronavirüse karşı mücadelede kullanılacağını açıkladı.

Koronavirüs salgınındaki ikinci dalgayı ağır biçimde geçiren Belçika'da, Fransızca konuşulan Valon bölgesinde, durumun kontrolden çıkmak üzere olduğu belirtiliyor.

Belçikalı yetkililere göre, özellikle Liege kenti ve çevresindeki bütün hastaneler tamamen doldu ve artık sağlık personeli, durumunun ciddiyetine göre hasta tercihi yapma noktasında. Bu nedenle federal hükümet, ordudan, salgınla mücadeleye destek olmasını istedi.

Askeri ambulans, uçak ve personeller devrede

Belçika ordusu, Liege kentinde bir acil durum hastanesi kurulması ve tıbbi ekipman, sağlık personeli ve hastaların helikopterlerle taşınmasını da kapsayan bir yardım planı hazırladı. Askeri ambulanslar ve sağlık personeli de salgınla mücadelede sivillere yardımcı olacak.

Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer, silahlı kuvvetlerden bir sahra hastanesi kurmasını istemişti. Ancak Belçika ordusu son birkaç yıldır sahra hastanesine sahip değil. Bu nedenle kentteki eski bir hastane, askerler tarafından geçici bakım merkezine dönüştürülecek.

Askeriyeye ait C-130 nakliye uçakları da, gerektiğinde yurtdışına hasta taşımak amacıyla acil duruma uygun donatılacak.

Askeri yetkililer, kamu yayıncısı VRT'ye, 20 ambulans ve 100 kadar hekim ve hemşirenin talebe göre hemen görevlendirilebileceğini bildirdi.

Kaynak, Reuters

Ordu, salgınla mücadele sırasında cezaevlerindeki tecrit kapasitesi aşılırsa, enfekte olmuş mahkumları da kabul edecek. Bütün bu hizmetler için bin 500 asker görevlendirilecek.

Bölgedeki hastanelerdeki sağlık personelinin yüzde 20'sinin, salgının birinci dalgasında enfekte olduğu ve bu nedenle hala tedavi gördüklerini belirten Belçikalı sağlık otoriteleri, bu nedenle ciddi bir personel sıkıntısı yaşandığını söylüyor.

Yoğun talep üzerine tüm yatakların dolduğunu vurgulayan yetkililer, geçen aylarda İtalya'nın Bergamo kentinden yaşanan durumun bir benzerinin şu anda Liege'de mevcut olduğunu belirtiyor.

Bu nedenle Fransızca konuşlan Valon bölgesindeki yerel hükümet, önlemleri sıkılaştırdı. Bölgede akşam saat 22:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Ülkenin diğer kısımlarında yasak 00:00 - 05:00 arası yürürlükte.