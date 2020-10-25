Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı: 4 Kasım'a dek Rodos'un güneyinde görev yapacak

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Türkiye, Doğu Akdeniz'de yaptığı yeni NAVTEX duyurusuna göre yeni çalışma alanı belirlenen Oruç Reis gemisi , Rodos Adası'nın güneyinde 4 Kasım'a kadar görev yapacak.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi en son 27 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la gerginliğine neden olan Oruç Reis araştırma gemisi, 12 Ekim'de demirlediği Antalya Limanı'ndan yeniden yola çıktı.

NAVTEX'te Türkiye'ye karşı bir mesaj yayımlayan Yunanistan ise, Türkiye'nin faaliyetinin "yetkisiz, yasadışı ve Yunan kıta sahanlığındaki bir bölgede gerçekleştiğini" savundu.

Yunan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, son hamlenin "Türkiye'nin NATO nezdindeki bile güvenilirlik eksikliğini gösterdiğini" söyledi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi, Eylül ortasında Oruç Reis gemisinin bakım çalışmaları için çekilmesi ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin kabul edilmesinden sonra dinmişti.

Ancak Ankara, 12 Ekim'de Oruç Reis'i bölgeye geri yolladı ve Yunanistan gemi çekilene dek görüşme olmayacağını söyledi.