Müslüman ülkelerde Fransa'yı boykot kampanyaları

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İsrail'in kuzeyindeki Arap kentlerinde de Fransa'ya yönelik protestolar vardı

Fransa'da okullarda ifade özgürlüğünü anlatırken Muhammed Peygamber'in karikatürlerinin gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bunu savunmasının ardından bazı Müslüman ülkelerde Fransız ürünlerine boykot kampanyası başlatıldı.

Reuters'ın aktardığına göre Kuveyt'te marketler Fransız ürünlerini raflardan indirdi. 70'ten fazla kurumu temsil eden Tüketici Kooperatifleri Toplulukları, 23 Ekim'den itibaren boykot çağrıları yapmaya başlamıştı.

Bugün bazı marketleri ziyaret eden Reuters muhabirleri, saç ve güzellik ürünleri gibi Fransız mallarının raflarda yer almadığını gördü.

Tüketici Kooperatifleri Toplulukları Başkanı Fahd Al-Kishti "Topluluğumuza üye olan tüm mağazalarda, tüm Fransız ürünleri satıştan kalktı" dedi.

Al-Kishti, bu kararı "Muhammed Peygamber'e yönelik bitmek bilmeyen hakaretler nedeniyle" aldıklarını söyledi.

Hükümetin dağıttığı kuponlar da geçtiği için tüketicilerin çoğunun tercih ettiği, bazıları hipermarket büyüklüğünde olan bu mağazalarda ülkedeki market alışverişinin önemli bir kısmı gerçekleşiyor.

Kuveyt 2019'da Fransa'dan 834 milyon dolarlık ihracat yapmıştı.

Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye

Suudi Arabistan'da da Fransız market zinciri Carrefour'un boykot edilmesine dair bir etiket bugün sosyal medyada en popüler ikinci etiket oldu.

Ürdün'de de bazı süpermarketlerde Fransız ürünlerinin üstü kapatıldı, raflar boşaltılmaya başlandı.

Bir markette "Muhammed Peygamber ile dayanışma için Fransız ürünler boykot ediliyor" tabelası asıldı.

Başkent Amman'daki bir alışveriş merkezinin müdürü Zaher Dirbashi "Bu yapabileceğimiz en basit şey. Dinimize ve değerlerimize saygı göstermek zorundalar. Bizim de ifade özgürlüğümüz var" dedi ve ekledi:

"Onlar karikatürlerle ifade ediyor, biz ise ekonomiyle. Kimin daha güçlü olduğunu elbet göreceğiz."

Reuters'a konuşan Mahmoud Al Kurdi adlı bir müşteri ise "Tabii ki boykot kampanyasının etkisi olacak. Bütün İslami ülkeler ve Muhammed Peygamber'i seven halklar Fransız ürünlerini boykot ederse Fransa ekonomisi tamamen çöker" dedi.

Ürdün'deki İslami Eylem Cephesi partisi de Macron özür dileyene kadar boykot çağrısında bulundu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgelerin de Fransız ürünlerini ülkeye sokmadığını duyurdu.

Türkiye'den Tel Abyad ve Bab al-Hava sınır kapılarından geçmesi için gönderilen ürünlerin sınırda durdurulduğunu açıklayan gözlemevi, "Bu iki bölgeyi kontrolü altında tutan Geçici Hükümet ve Kurtuluş Hükümeti adlı yapılar, 'İslam ve simgelerine yönelik hakaretler nedeniyle' ürünlerin girişine izin vermedi" ifadelerini kullandı.

Katar, Libya ve Mısır

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre Katar'daki Al-Meera ve Souq al-Baladi marketleri de boykota katıldı.

Marketler, Fransız ürünlerini raflardan boşaltırken ikinci bir duyuruya kadar bu ürünleri satmayacaklarını açıkladı.

Katar Üniversitesi de Cuma günü Twitter hesabından yaptığı açıklama ile "İslam ve simgelerine kasıtlı saldırılar" nedeniyle Fransız Kültürü Haftası adlı etkinliği ertelediklerini duyurdu.

Bugün Libya'da da Macron'un açıklamalarına yönelik protestolar vardı. Bazı şehirlerde yapılan gösterilerin yanı sıra Libyalı sosyal medya kullanıcıları boykot çağrısında bulundu.

Mısır'da da bazı siyasetçiler Fransız ürünlerine yönelik boykot kampanyası başlattı.

2005'te de Danimarka boykot edilmişti

2005 yılında Danimarka'da bir karikatür dergisinin Muhammed Peygamber karikatürü yayınlaması üzerine Müslüman ülkelerde Danimarka ürünleri de boykot edilmişti.