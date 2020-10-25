Dağlık-Karabağ: Azerbaycan ve Ermenistan 'insani ateşkes'te anlaştı, Trump Paşinyan ve Aliyev'i tebrik etti

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan'ın Pazartesi sabahı yerel saatle 08:00'den itibaren çatışmaların sürdüğü Dağlık-Karabağ'da yeniden "insani ateşkes" ilan edilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, açıklama sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Minsk Grubu'nun eş başkanlarının temsilcileriyle iki ülkenin dışişleri bakanları Zohrab Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov'un Perşembe günü Cenevre'de yeniden bir araya geleceklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının bu görüşmede, "Dağlık-Karabağ sorununa barışçıl bir çözüm bulunması için gerekli tüm adımları atmaya çalışacakları" belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki "yoğun müzakere" sonrası anlaşmaya varıldığını vurguladı.

Pompeo, Cuma günü Zohrab Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov'la ayrı ayrı görüşmüş ve iki bakana "şiddete son vermeleri ve sivilleri korumaları" çağrısı yapmıştı.

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Trump, Paşinyan ve Aliyev'i tebrik etti

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ateşkes kararı nedeniyle tebrik etti.

"Birçok kişinin hayatı kurtarılacak" diyen Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mike Pompeo'yla da ateşkes anlaşmasındaki katkılarından dolayı gurur duyduğunu belirtti.

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Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık-Karabağ'da 27 Eylül'de başlayan çatışmalar sonrası daha önce de insani ateşkes kararı almış ancak kısa süre içinde birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

İki ülke birbirlerini, sivilleri hedef almakla da itham ediyor.

Cumartesi günü de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, iki bakanla ve Minsk Grubu'nun eş başkanlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Minsk Grubu, Dağlık-Karabağ sorununa çözüm bulunması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde oluşturulmuştu.

Grubun eş başkanları ABD, Rusya ve Fransa.

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Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan'ın işgali altında.