Katar: Havalimanında yeni doğmuş bebek bulundu, kadınlar uçaktan indirilerek jinekolojik muayeneye tabi tutuldu

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Katar'ın başkentindeki bir havalimanının tuvaletinde terk edilmiş yeni doğan bir bebeğin bulunmasının ardından Doha-Sidney seferini yapacak uçaktaki kadınların jinekolojik muayeneye tabi tutulmalarına Avustralya hükümeti tepki gösterdi.

Katar'ın başkentindeki Hamad Uluslararası Havalimanı'nda 2 Ekim'de meydana gelen olayda aralarında Avustralyalıların da olduğu kadınların uçaktan indirilerek rızaları dışında ambulanslarda yeni doğum yapıp yapmadıklarının anlaşılması için muayene edildikleri belirtiliyor.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, "Bu çok ama çok rahatsız edici, saldırgan ve endişe verici bir olay. Hayatımda hiç böyle bir şey duymadım" dedi.

Katarlı yetkililerle endişelerini paylaştıklarını dile getiren Bakan Payne, olayın Avustralya Federal Polisi tarafından da incelendiğini duyurdu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne

Doha'da konuyla ilgili bilgili bir kaynak Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, yetkililerin "kadınları pap smear testine (rahim ağzı değerlendirmesi) zorladığını" söyledi.

'Şoke olmuşlardı, bir kadın ağlıyordu'

Guardian'a konuşan Kim Mills isimli yolcu, uçaktan indirilerek bir ambulansa yönlendirildiğini, daha sonra bir yetkili tarafından muayene edilmeden gitmesine izin verildiğini söyleyerek, ambulanstan ağlayarak dönen bir kadınla arasında geçen konuşmayı şöyle aktardı:

"Arkama döndüm ve rahatlatmak için onunla yürümeye başladım. 'Neyin var, ne oluyor?' diye sordum. Bana havaalanının tuvaletinde bir bebek bulduklarını ve bütün kadınları muayene ettiklerini söyledi."

Muayene edilmeyen tek kadın olduğunu belirten Mills, "Uçaktaki en şanslı kişi bendim çünkü saçlarım beyaz ve 60'larımdayım. Muhtemelen bana baktılar ve 'Bu imkansız. O olamaz' diye düşündüler" ifadelerini kullandı.

Yolculardan Wolfgang Babeck ise AFP'ye, kadınların uçağa "şoke olmuş bir şekilde döndüklerini" ve kadın bir doktor tarafından belden aşağı kıyafetlerini çıkarmaları istenerek muayene edildiklerini anlattıklarını söyledi.

Ticaret avukatı Babeck, "Hepsi altüst olmuştu, bazıları çok kızgındı, bir tanesi ağlıyordu ama kimse olanlara inanamıyordu" dedi ve olayın "uluslararası hukukun ihlali" anlamına gelebileceğini söyledi.

Havalimanı anneye ortaya çıkması çağrısı yaptı

Flightradar24 sitesine göre Doha-Sidney seferini yapan QR908 numaralı Katar Havayolları'na ait uçak olay neticesinde 5 saat gecikmeli olarak kalkış yaptı. Kaç uçakta benzer jinekolojik muayenenin yapıldığı netlik kazanmış değil.

Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada olay doğrulandı, ancak prosedürün detayları ya da kaç uçakta kaç kadının muayene edildiği konusunda bilgi verilmedi.

Açıklamada, "Sağlık uzmanları, yeni doğum yapmış bir annenin sağlığı ve durumu hakkında yetkililere endişelerini ilettiler ve uçağı kalkmadan önce bulunmasını istediler" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Havalimanının yeni doğan bebeğin bulunduğu belirli bir bölgesine erişimi olan bireylerin incelemeye yardımcı olması istendi."

Havaalanından yapılan açıklamada taramaların sonuç vermediği belirtilerek çocuğun annesine ortaya çıkması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Yeni doğan bebeğin kimliği tespit edilemedi ancak sağlık ve sosyal yardım çalışanlarının profesyonel bakımı sayesinde güvende" denildi.

Katar'da evlilik dışı ilişkiler suç kapsamında bulunuyor.

Payne, Avustralya hükümetinin bu hafta içerisinde Katarlı yetkililerden bir rapor beklediklerini sözlerine ekledi.

Tıbbi muayenenin yolcuların rızası ile yapılmadığına dair ciddi endişelerinin olduğunu belirten Payne, "Bunlar çok özel ve kişisel meseleler" dedi.

Kadınların uçuş sırasında Avustralyalı yetkilileri durumdan haberdar ettikleri bildiriliyor.

Avustralya hükümetinin koronavirüs önlemleri gereğince ülkeye varışta 14 gün karantinaya alınan kadınlara tıbbi ve psikolojik destek verildiği belirtiliyor.

AFP, bir kaynağa dayanarak kadınlar arasında bir de Fransız'ın olduğunu yazdı.