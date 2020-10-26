Grafiti sanatçısı Saype'den, İstanbul'da üç dev çizim

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı

Grafiti sanatçısı Saype'den, İstanbul'da üç dev çizim

Fransız graffiti sanatçısı Saype, Beyond Walls (Duvarların Ötesi) projesi kapsamında İstanbul'da üç farklı adreste, büyük boyutlu çizimler yaptı.

İstanbul Belediyesi'nin de destek verdiği proje kapsamında Fransız sanatçı, Boğaziçi Üniversitesi, Beykoz ve Haliç'te çimlendirilen bir dubaya, insan zincirinin halkalarını çizdi.

2012 yılında ailesinin arka bahçesinde, özel bir boyama tekniği için çalışmaya başlayan Saype, yaklaşık iki yıl sonra büyük boyutlu ilk örneğini verdi.

Çalışmalarında yüzde yüz biyolojik olarak parçalanabilir boya kullanan sanatçı, çizim yapacağı alanı karelere bölerek önce resmin hatlarını çiziyor. Sonrasında ise grinin açıktan koyuya tonlarını kullanarak kafasındakini zemine çıkarıyor.

Hata kabul etmeyen bu teknikte, drone ile havadan yapılan çekimler de önemli bir rol oynuyor.

Ekibi ile İstanbul'a gelen 31 yaşındaki sanatçı, hazırlık sürecinin izinler dahil olarak bir yıla yakın sürdüğünü anlatıyor.