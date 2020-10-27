Fransa İçişleri Bakanı'ndan Erdoğan'ın boykot çağrısına yanıt: Türkiye içişlerimize karışmamalı

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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısının ardından, Türkiye'nin Fransa'nın içişlerine karışmaması gerektiğini söyledi.

Darmanin, France Inter Radyosu'na yaptığı açıklamada Türkiye ve Pakistan'ı kast ettiğini söyleyerek, "Fransa'da olanlara dış güçlerin karışması, her birimizi şoke etmeli" dedi.

Fransız bakan "Türkiye Fransa'nın içişlerine karışmamalı" diye de ekledi.

Fransa'da 16 Ekim'de Samuel Paty adlı bir öğretmenin, Muhammed Peygamber'in tartışmalı karikatürlerini öğrencilerine göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmesi sonrası Montpellier ve Toulouse kentlerindeki belediye binalarına, Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan karikatürler yansıtılmıştı.

Erdoğan'ın boykot çağrısı

Erdoğan bu olayı "Erdoğan, "Güya laikliğin kalesi Fransa'da Peygamber Efendimiz ile ilgili karikatürün bina duvarına yansıtılması en basit tabirle bayağılıktır. İslam düşmanlığının Türk düşmanlığı olduğunu da akıllarımızdan çıkarmamalıyız" sözleriyle eleştirmişti.