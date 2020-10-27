Koronavirüs: İtalya’da Covid-19 tedbirlerinin sıkılaşması birçok kentte protesto edildi

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İtalya'da hükümetin Covid-19 salgınına karşı önlemleri sıkılaştırması birçok kentte zaman zaman şiddet olaylarının da görüldüğü gösterilerle protesto edildi.

Başbakan Giuseppe Conte'nin geçen Pazar günü açıkladığı yeni kararnameyle restoran ve barlara saat kısıtlaması getirilmesi; sinema, tiyatro, spor salonlarının kapatılması gibi bir dizi yeni kısıtlama dünden itibaren uygulanmaya başladı.

Bu tedbirlerden etkilenen işletmeciler dün akşam hükümeti ve yerel yönetimleri protesto etti.

Milano'da bölge yönetim binasına yürüyen göstericileri durdurmak için polis göz yaşartıcı gaz kullandı.

Göstericiler zaman zaman "Özgürlük, özgürlük, özgürlük!" şeklinde sloganlar attı. Bazı göstericilerin molotof kokteylleri kullandığı, polise taş ve fişekler attığı eylemde 15 kişi gözaltına alındı.

Torino'da da bazı göstericilerin polise fişek, taş, şişe attığı, polisin de göz yaşartıcı gazla karşılık verdiği görüldü.

Kentte, aralarında lüks markaların da yer aldığı bazı mağazaların yağmalandığı da haberlerde yer aldı. Torino'da aralarında gazeteci ve polislerin de yer aldığı yaklaşık 10 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı.

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'Herkese acil durum maaşı'

Napoli kentinde de yaklaşık 1000 kişi bölge yönetimi binası önünde oturma eylemi yaptı. Aralarında restoran-bar işletmecileri, eğlence sektörü temsilcilerinin de bulunduğu göstericiler "Kararnameye isyan et", "Herkese acil durum maaşı" gibi pankartlar taşıdı.

Protesto gösterileri bugünkü gazetelerin baş sayfalarında "Öfke meydanda", "Çatışmalar ve yağmalanan mağazalar. Kentlerde protesto ateşi" gibi başlıklarla yer aldı.

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'Neo-faşistlerin faydalanması önlenmeli'

Hafta sonunda başkent Roma ve Napoli'de benzer gösteriler yapılmıştı. Bu gösterilere, salgın önlemlerinin yol açtığı ekonomik ve toplumsal sıkıntılardan faydalanmak amacıyla mafya klanlarının ve aşırı sağ grupların sızdığı öne sürülüyor.

İtalya'da faşizme direniş gösteren partizanların kurduğu İtalyan Ulusal Partizanlar Derneği (Anpi) de dün yaptığı açıklamada, "neo-faşist örgütlerin sosyal huzursuzluktan faydalanmasını" önlemek için kurumların devreye girmesi çağrısı yaptı. Dernek bunun için öncelikle salgın tedbirlerinden en ağır etkilenen kesimlere acilen destek verilmesi gerektiğini belirtti.

'Noel'de biraz rahatlamak için' yeni önlemler

İtalya'da koronavirüs vaka sayılarının son haftalarda hızla tırmanışa geçmesi üzerine hükümet tedbirleri sıkılaştırmaya başladı. Genel bir karantina kararından şu aşamada kaçınılsa da salgın eğrisinin kontrol altına alınabilmesi amacıyla son olarak Pazar günü yeni önlem kararları alındı.

Başbakan Giuseppe Conte, gelecek ayki Noel döneminde "biraz rahatlayabilmek için" bu tedbirlerin şart olduğunu söyledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Covid-19'a karşı yeni tedbirleri açıkladı.

Dünden itibaren bir ay boyunca geçerli olacak son kararnameye göre bar, kafe, pastane, dondurmacı ve restoranlar saat 18.00'de kapatılacak ve bu saatten sonra yalnızca evlere servis ve paket servis hizmeti verebilecek.

Meydanlarda ve sokaklarda da 18'den sonra yiyecek-içecek tüketmek yasak olacak.

Sinema, tiyatro, konser salonu, spor salonu, havuz, dans salonu, kumarhane, bahis bayileri kapanacak.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada da vatandaşlara gerekli olmadıkça yurt dışına seyahat etmemeleri tavsiye edildi.