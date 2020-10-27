Arap halklarının büyük çoğunluğu Trump'a da Biden'a da güvenmiyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Birçok katılımcı Biden'ın Trump'a göre daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyor.

Bölgedeki Arap halkları arasında yapılan bir ankete göre, ABD başkanlık seçimlerindeki her iki adayın da Kuzey Afrika ve Ortadoğu için iyi olmayacağına inanılıyor.

Araştırma şirketi YouGov ve Suudiler'in sahibi olduğu Arab News gazetesinin ortaklaşa yaptığı ankete katılanların yarısı böyle düşünüyor.

Yüzde 40'lık bir kesim, Joe Biden'in bölge için daha iyi olacağı kanısındayken, sadece yüzde 12'lik bir kesim Başkan Donald Trump'ı tercih ediyor.

Anket, geçen ay 18 ülkede "Araplar Ne İstiyor?" başlığıyla internet üzerinden yapıldı.

3 binden fazla kişinin katıldığı ankette, Biden da Trump da gözde adaylar olamadı.

Ancak Başkan Trump'ın Aralık 2017'de İsrail'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle gördüğü tepki sebebiyle, Biden biraz daha iyi bir seçenek olarak görülüyor. Ankete katılanların yüzde 89'u Trump'ın bu kararına karşı.

Ancak Trump, çoğunluğun İran'a karşı takındığı sert tutumu onayladığı Irak ve Yemen'de biraz daha öne çıkıyor.

Anekete katılan Iraklıların yüzde 57'si, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi suikastle öldürmesini onayladıklarını söylüyor. Suriyelilerin yüzde 57'si ise buna karşı.

"Biden, Obama'nın politikalarını sürdürmemeli"

Biden, Obama döneminde 2008-2017 arasında başkan yardımcılığı yaptığı için, ankete katılanlara Obama yönetimi hakkındaki görüşleri de soruldu.

Katılımcıların çoğu, Obama'nın bölgeyi daha kötü bir halde bıraktığını düşünüyor ve Joe Biden'ın seçilmesi durumunda, Obama dönemindeki politikalarla arasına mesafe koymasını umuyor.

Anket sonuçlarına herhangi bir müdahale olduğuna dair bir işaret görülmezken ortağın, medyanın hükümetin onayıyla faaliyet gösterdiği Suudi Arabistan'da, Riyad merkezli Arab News olduğunu vurgulamak gerekiyor.

Suudi Arabistan, İran'ın bölgesel rakibi. Bu sebeple Suudi lider kadrosu, Başkan Barack Obama'yı 2015'te İran ile nükleer anlaşma imzalaması nedeniyle hiç affetmedi.

Trump'ın daha sonra çekildiği anlaşma, daha sıkı nükleer denetimler karşılığında banka hesaplarında dondurulmuş milyarlarca doları serbest bırakmıştı.

Aralarında Suudi liderlerin de bulunduğu anlaşmaya karşı çıkan kesimler, İran'ın bu parayı halkın yaşam koşullarını iyileştirmek yerine, güvenlik kuruluşlarının paranın büyük kısmına el koyup balistik füze programlarına, Körfez'deki gizli operasyonlara ve Ortadoğu'daki yayılmacı politikalarına harcadığını savunuyor.

Filistinlilerin İsrail'e yönelik Amerikan politikalarına tarihten gelen güvensizliği düşünüldüğünde, Filistinliler şaşırtıcı bir şekilde ABD'nin barış sürecine daha çok müdahil olmasını istiyor.

Anket, BAE'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamasından önce yapıldı.

Öncelikler

Ankette, ABD'nin göç politikası da soruldu ve katılımcıların yüzde 75 kadarı, bir sonraki ABD yönetiminin Araplar'ın ABD'yi ziyaretini kolaylaştırmasını umduklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma, genç Arapların büyük çoğunluğunun bölgeden göç etmek istediğini gösteriyordu.

Radikal İslama karşı koymada ise, katılımcıların sadece yüzde 24'ü bunun bir öncelik olması gerektiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 44'ü Arap-İsrail sorununun çözümü, yüzde 37'si de koronavirüs salgınını öncelik olarak gördüklerini belirtti.