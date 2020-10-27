Hollanda Başbakanı Rutte: Erdoğan'ın Wilders'e dava açması kabul edilemez

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Recep Tayyip Erdoğan, Mark Rutte ve Geert Wilders

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmasını "kabul edilemez" diye değerlendirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'yi arayarak ülkesinin tepkisini iletti.

Başbakan Rutte, parlamentoda gazetecilerin Wilders hakındaki suç duyurusunu anımsatması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesaj göndermek istediğini söyledi.

Hollanda Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Mesajım çok basit; Hollanda'da biz düşünce özgürlüğünü en önemli değer olarak görüyoruz ve buna politikacıların karikatürleri de dahil" diye seslendi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da, Erdoğan'ın ana muhalefet partisi lideri Wilders'e yönelik açıklamalarını, "tamamen uygunsuz" diye değerlendirdi.

Blok, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle bakanlığa çağırmak yerine Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'yi telefonla arayarak, Erdoğan'ın açıklamalarından duydukları rahatsızlığı ilettiğini belirtti. Hollanda Dışişleri Bakanı, Erdoğan'a, "Hollandalı bir milletvekilinin ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışmanın kabul edilemez olduğu" mesajını ilettiğini açıkladı.

Hollandalı bakan, Erdoğan'ın açıklamalarının, diplomatik ilişkilere "balyoz darbesi" vurduğunu söyledi.

Blok, Fransa'da Muhammed Peygamber karikatürlerini gösterdiği gerekçesiyle öğretmen Samuel Paty'nin radikal görüşlü bir kişi tarafından başının kesilmesine tepki gösterdi. Karikatürleri "özgür toplumun bir parçası" olarak tanımladı.

Hollandalı bakan, PVV lideri Wilders'in yaptığı gibi, bireysel eylemlerin tüm Müslümanlarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini de söyledi.

Aşırı sağcı lider Geert Wilders ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkında suç duyurusunda bulunmasına Twitter üzerinden yanıt verdi.

Wilders, "Yani bana faşist diyen, daha önce bütün Hollanda'yı Nazi kalıntısı ve faşist olarak nitelendiren adam bana karşı dava mı açıyor? Dünya tersine döndü. Ezik" dedi.

Aşırı sağcı lider, meclisteki konuşmasında da Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi'nin derhal sınır dışı edilmesini istedi.

Hükümet ortağı Hristiyan Birliği Partisi (CU), Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin istişare için Lahey'e çağrılmasını önerdi. Dışişleri Bakanı Blok ise, diplomatik bağları kesmenin akıllıca olmadığını vurgulayarak, "Türkiye ile bağlantımızı kesersek artık mesaj iletemem" dedi.