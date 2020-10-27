Charlie Hebdo: Türkiye, Erdoğan karikatürü sonrası Fransız mizah dergisini 'iğrenç yayıncılık'la suçladı

Kaynak, Getty Images

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatürüne sert tepki gösterdi. Kalın, "Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir" dedi.

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıldığını, Erdoğan'ın küresel vicdanın sesi olmaya devam edeceğini söyledi.

İbrahim Kalın da, Charlie Hebdo'nun hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmadığını belirterek, Fransız dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yayınını kınadıklarını söyledi.

Kaynak, TWITTER @ikalin1

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise karikatüre Twitter hesabından Fransızca küfür ederek tepki gösterdi.

Tepki çeken karikatür

Charlie Hebdo, yeni sayısının tanıtımını Salı günü Twitter hesabından yaptı.

Dergi kapağını, Erdoğan'ı hedef alan karikatüre ayırdı.

Erdoğan ve şarap servisi yapan tesettürlü bir kadın, karikatürde yarı çıplak bir şekilde tasvir ediliyorlar.

Karikatürün başlığında ise "Erdoğan aslında özel hayatında komik bir kişi" ifadesi yer alıyor.

Fransa'da 16 Ekim'de, Muhammed Peygamber'in karikatürlerini derste öğrencilerine gösteren Samuel Paty adlı bir öğretmen başı kesilerek öldürüldü.

Kaynak, Reuters

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cinayet sonrası yaptığı bazı açıklamalar ve karikatürlerin ülkede binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki çekti.

Kaynak, EPA

Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Ürdün, Fas ve Lübnan dahil birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlandı.

Kaynak, DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Pazartesi günü "Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın" diyerek boykot çağrısında bulundu.

Söz konusu karikatürler ise ilk kez 2015'te Charlie Hebdo tarafından yayımlanmıştı.