Manş Denizi'nde göçmen teknesi battı: İranlı Kürt aileden dört kişi öldü

Kaynak, Hengaw

Fransa'dan Manş Denizi yoluyla İngiltere'ye geçmeye çalışırken tekneleri batan İranlı Kürt ailenin dört mensubunun boğularak öldüğü kesinleşirken, ailenin 15 aylık bebeği hala bulunamadı.

BBC, ölenlerin 35 yaşındaki Rasoul Iran-Nejad ile aynı yaştaki Shiva Mohammad Panahi ve 9 yaşındaki Anita ile 6 yaşındaki Armin olduğunu öğrendi. Ailenin bebeği Artin'e ise ulaşılamadı.

Salı günü batan tekneden kurtarılan 15 diğer göçmen hastaneye kaldırılırken, Dunkirk'deki Fransız savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

BBC muhabiri Jiyar Gol, ölen ailenin İran'ın Irak sınırı yakınlarındaki Serdeşt kentinden geldiklerini söylüyor.

Fransız sınır muhafızları denizdeki arama çalışmalarının bugün başlatılamadığını doğruladı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Fransa olayla ilgili soruşturma başlattı

Manş Denizi'ndeki hava koşulları dün erken saatlerde kötüleşti ve göçmenlerin bulunduğu botu yerel saatle sabah 09.30 sularında Fransa sahilinden iki kilometre kadar açıkta zor durumda gören bir yelkenli tekne, sahil güvenlik yetkililerini uyardı.

Dört Fransız sahil koruma teknesi ve bir balıkçı gemisi ile Belçika'dan bir helikopter, arama ve kurtarma çalışmasına giriştiler. Ama göçmenlerin bulunduğu tekneye ulaştıklarında bot batmıştı.

Göçmenlerle dayanışma çalışmaları yürüten Care4Calais adlı yardım örgütü açıklamasında "Can kayıpları Fransa ve İngiltere'de iktidardakiler için alarm zili olmalı" dedi.

Bir diğer yardım kuruluşu Save The Children da Londra ile Paris arasında zor durumdaki ailelerin güvenliğini garantileyecek bir ortak plan geliştirilmesi çağrısı yaparak, "Manş Denizi çocuk mezarına dönüşmemeli" ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dilerken "Fransa yetkililerine bu dehşet verici olayın soruşturulmasında her türlü desteği vereceğimizi bildirdik. Korumasız insanları kurban seçerek bu tehlikeli yolculuklara çıkaran acımasız suç şebekelerini çökertmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Analiz: İran'dan İngiltere'ye gelen yol

Jiyar Gol, BBC Muhabiri

Shiva ve Rasoul, Avrupa'ya gelebilmek için her yıl kendilerinin ve ailelerinin hayatını insan kaçakçılarına emanet eden iki bin İranlı Kürt mülteciden sadece ikisi.

İran'ın Kürt bölgesi ekonomik geri kalmışlığın yanı sıra siyasi baskılarla da karşı karşıya.

Rasoul'ün halen Dunkirk'de olan bir mülteci arkadaşıyla telefonla görüştüm. Bana ailenin Türkiye'den 7 Ağustos günü ayrıldığını, daha sonra bir gemiyle İtalya'ya geçtiklerini, son olarak da bir ay kadar önce otomobille Fransa'ya kadar geldiklerini anlattı.

İnsan kaçakçılarına 24 bin euro ödemişlerdi.

Rasoul'ün, memleketi Serdeşt'teki erkek kardeşi de telefon görüşmemizde, kardeşinin ailesine daha iyi bir gelecek sunabilmek için her şeyini satıp savarak yola çıktığını anlattı.