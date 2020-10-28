Koronavirüs- Fransa, ikinci ulusal kısıtlama önlemleri dönemine giriyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, en az Kasım ayının tümü boyunca ülkede ikinci bir ulusal kısıtlamaya gidileceğini duyurdu.

Macron, Cuma günü yürürlüğe girecek yeni önlemler uyarınca, insanların evlerinden sadece gerekli işler ve tıbbi nedenlerle çıkabileceğini belirtti.

Restoran ve barlar gibi gerekli olmayan iş yerleri kapatılacak, ancak okullar ve fabrikalar açık kalacak.

Fransa'da Covid-19 ölümleri Nisan ayından bu yanaki en yüksek düzeyinde. Salı günü 33 bin yeni vaka kayıtlarıa geçti.

Macron, ülkenin "ilkinden daha zor olacağına şüphe bulunmayan ikinci bir dalgayla başa çıkamayacak duruma gelme" riskiyle karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Macron, Mart'ta başlatılan ilk kısıtlama önlemlerinde olduğu gibi, insanların evlerinden çıkmalarını meşru göstermek için bir form doldurmaları gerektiğini belirtti.

Egzersiz için günde bir saat sokağa çıkılmasına izin verilecek ve sadece işverenin evden çalışmanın mümkün olmadığına karar verdiği durumlarda işe gidilmesine izin verilecek.

Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel de, ülkesinin "şimdi harekete geçmesi gerektiğini" söylemiş ve virüsle mücadele için "büyük bir ulusal çaba gösterilmesi" çağrısı yapmıştı,

Covid enfeksiyonları birçok Avrupa ülkesinde keskin bir şekilde arttı.

Bazı ülkelerde gece sokağa çıkma uygulaması başlatıldı. Buna Fransa'daki 46 milyon kişi de dahil. Ancak bir Fransız bakan gece yasaklarının sosyal etkileşimleri durdurmadığından şikayet ediyordu.

Macron da "salgının hızının altında boğulmamak için" Fransa'nın şimdi "frene basması" gerektiğini belirtti.