İngiltere İşçi Partisi, eski lideri Jeremy Corbyn'in parti üyeliğini askıya aldı

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İngiltere'de ana muhalefet İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn'in, parti içinde Yahudi düşmanlığı ile ilgili yürütülen bir soruşturmada, lider olduğu dönemde partinin "hukuksuz ayrımcılık ve taciz olaylarından sorumlu tutulması" ardından yaptığı açıklama üzerine parti üyeliği askıya alındı.

İngiltere'deki insan hakları ihlallerini denetleyen Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, Yahudi düşmanlığı içeren ırkçılığa karşı tavır almada İşçi Partisi'nin "ciddi kusurları olduğu" sonucuna vardı.

Komisyon ayrıca, Yahudi düşmanlığı ile ilgili gündeme getirilen şikayetlerin ele alınması sürecinde Corbyn'in ofisinin "siyasi müdahalede" bulunduğunu kaydetti.

Corbyn, İşçi Partisi içindeki anti-Semitizmin (Yahudi düşmanlığı) "siyasi nedenlerle ciddi biçimde abartıldığını" ifade etti.

İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, bu ifadesini geri çekmediği için Corbyn hakkında soruşturma açılacağı, soruşturma tamamlanana kadar eski liderin üyeliğinin askıya alınacağı belirtildi.

'Parti için utanç günü'

Corbyn'in ardından Nisan ayında parti liderliğini devralan Keir Starmer, komisyonunun hazırladığı raporun yayımlanmasını parti için "utanç günü" olarak niteledi.

Starmer, rapordaki tavsiyelerin "yeni yılda mümkün olduğunca kısa sürede" yerine getirileceği ve İşçi Partisi'ndeki kültürün değişeceğini söyledi.

Parti üyeliğinin askıya alınması kararının ardından Twitter'dan açıklama yapan Corbyn ise "Askıya alınmam konusundaki siyasi müdaheleye kuvvetle itiraz edeceğim… Her tür ırkçılığa karşı sıfır tolerans politikasını desteklemeye devam edeceğim" dedi.

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Komisyon raporu, partinin Eşitlik Yasası'nı üç noktada ihlal ettiği sonucuna vardı:

Yahudi düşmanlığı ile ilgili şikayetlere siyasi müdahale

Bu şikayetlerle ilgilenenlerin yeterli eğitimden geçirilmemesi

Taciz

Raporda, "partide yerleşik kültürün en iyi ifadeyle, Yahudi düşmanlığını önlemek için yeterli çaba gösterilmediği, en kötüsünün ise bunu kabul eder göründüğü" belirtiliyor.

Rapora cevaben, "daima her tür ırkçılığı ortadan kaldırma kararlılığı gösterdiğini" belirten Corbyn, "bu değişimin gereğinden uzun sürmesinden pişmanlık duyduğunu" ifade etti.

Corbyn, ekibinin "süreci engellemek değil, hızlandırmak için çalıştığını" belirterek, partideki Yahudi düşmanlığı seviyesinin "siyasi nedenlerle ciddi biçimde abartıldığını" söyledi.

İşçi Partisi ise "Bugünkü ifadelerinden ve onları geri almamasından dolayı İşçi Partisi, soruşturma tamamlanıncaya kadar Jeremy Corbyn'in üyeliğini askıya aldı" açıklamasında bulundu.

Partiye yönelik Yahudi düşmanlığı iddiaları Jeremy Corbyn'in liderlik döneminde karşısına çıkan başlıca sorunlardan biri olmuştu.