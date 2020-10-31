Sean Connery: İskoç aktör 90 yaşında hayatını kaybetti

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James Bond karakteri ile özdeşleşen ünlü İskoç aktör Sean Connery, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Onlarca yıla yayılan oyunculuk kariyerinde Connery, bir Oscar ödülü, iki Bafta ve üç de Golden Globe ödülünün sahibiydi.

Yedi kez James Bond karakterini canlandıran Connery, birçok oylamada, 007'yi oynayan en iyi aktör olarak değerlendirilmişti.

Ünlü aktörün hayatını kaybetmesi sonrası birçok ünlü isim Twitter'dan taziye mesajları paylaşıyor.

İngiltere'nin eski unutulmaz golcülerinden ve kaptanlarından Gary Lineker, sosyal medya hesabında yayımladığı mesajda, sarsıldığını ifade ederek, "Benim için en Bond oydu. James Bond ölümsüz olmalıydı" paylaşımını yaptı.

James Bond serisinin yapımcıları Michael G. Wilson ve Barbara Broccoli de, 007 serisinin başarısında en büyük payenin "şüphesiz" Connery'de ve onun Bond tasvirinde olduğunu ifade etti.

Kaynak, Ronald Grant Fotoğraf altı yazısı, Goldfinger bölümüden bir sahne

Oscar ödülüne ise 1988 yılında, The Untouchables (Dokunulmazlar) filmindeki yardımcı erkek oyuncu rolüyle uzandı.

Sean Connery, 2003'teki 'Muhteşem Kahramanlar' filminden beri hiçbir yapımda rol almadı.

Connery'ye 2000 yılında, Kraliçe tarafından şövalyelik ünvanı verildi.