Fransa'nın Lyon kentinde Ortodoks rahibe silahlı saldırı

Fransa'nın doğusundaki Lyon kentinde bir Rum Ortodoks Kilisesi'nin rahibi, kiliseyi kapattığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Rahip olayda ağır şekilde yaralanırken, saldırganın olay yerinden kaçtığı açıklandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Dermanin Twitter'dan "ciddi bir olay" yaşandığını aktardı ve halktan olayın yaşandığı 7. bölgeden uzak durmalarını istedi.

AFP'ye konuşan bir polis saldırganın "kısa namlulu bir pompalı tüfeği" olduğunu ve olayın ardından kaçtığını belirtti.

Reuters'a konuşan Fransız polisi rahibin iki kez vurulduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

Bir diğer polis de rahibin Yunanistan vatandaşı olduğunu aktardı.

Perşembe günü de Nice kentinde bir kiliseye düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, saldırgan polis operasyonunda yaralı olarak ele geçirilmişti.