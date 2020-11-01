Koronavirüs: İngiltere'de Perşembe günü ulusal çapta başlayacak sokağa çıkma kısıtlamaları gerekirse 2 Aralık'ta uzatılacak

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İngiltere'de kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove, ülkede Perşembe gününden itibaren 2 Aralık'a kadar ülke çapında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarının uzatılabileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Gove, İngiltere'deki kısıtlamaların bu tarihte son bulmasını umduğunu ancak hükümetin "gerçekler ışığında" hareket edeceğini ve gerekirse kısıtlamaların uzatılacağını belirtti.

Gove, "Virüs bulaştırma katsayısını 1'in altına indirmemiz gerek" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 12 Ekim'de, ülkeyi hastalığın yayılış hızı ve salgının oluşturduğu tehdidin büyüklüğüne göre orta, yüksek ve çok yüksek alarm bölgelerine ayıran ve her biri için ayrı sosyal mesafe önlemleri öngören bir plan açıklamıştı.

Michael Gove, hükümetin yavaş davrandığı yönündeki eleştirileri reddetti ve geçen ay açıkladıkları planın o dönem için en uygun karar olduğunu savundu.

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Gove, ulusal çapta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla enfeksiyon oranının azalacağından ve hastanelerin kapasitelerinin aşılmayacağından emin olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık'ta İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler ise koronavirüs salgınıyla mücadelede İngiltere'den farklı önlemler uyguluyor.

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İşçi Partisi: Hükümet beceriksiz

Öte yandan, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise hükümeti "beceriksizlikle" suçladı.

BBC'ye konuşan Keir Starmer İngiltere'nin tümünde sokağa çıkma kısıtlamalarının, haftalar önce uygulanması gerektiğini söyledi.

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Starmer, "Hükümet bu süreyi test, takip, tecrit stratejisindeki eksikleri gidermek için kullanmazsa sokağa çıkma kısıtlamaları 2 Aralık'ta etkin bir şekilde sona ermeyecektir" dedi, virüs bulaştırma katsayısı 1'in altına inene dek kısıtlamaların sürmesini istedi.

İşçi Partisi, Avam Kamarası'nda Çarşamba günü yapılacak oylamada da ulusal çapta sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmasına destek verecek.

Hükümetin yeni kararını Cumartesi akşamı yaklaşık 3 saat gecikmeyle başlayan bir basın toplantısında kamuoyuna duyuran Başbakan Boris Johnson'ın Pazartesi günü milletvekillerine hitap etmesi bekleniyor.

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'Başbakan Johnson bilim danışmanlarına teslim oldu'

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin eski liderlerinden Iain Duncan Smith ise Sunday Telegraph gazetesindeki yazısında Başbakan Johnson'ı, "bilim danışmanlarına teslim olmakla" suçladı.

İngiltere'de Perşembe gününden itibaren publar, restoranlar, spor salonları, mağazalar ve dini mekanlar 2 Aralık'a kadar kapalı olacak.

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İlk ve orta dereceli okullarla üniversitelerin açık kalacağı duyuruldu.

Öğretmen sendikaları ise okullarda acilen yeni önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak, rota sistemine geçilmesini ve sınıflarda öğrenci sayısının azaltılmasını istiyor.

İngiltere'de daha önce yaptığı çalışmayla ülke çapında ilk sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmasında önemli rol oynayan Profesör Neil Ferguson ise üniversitelerin ve okulların açık kalmasının bu kez enfeksiyon oranının daha az düşeceği anlamına geldiğini söyledi.

Vaka sayısı 1 milyonu aştı

Birleşik Krallık'ta Cumartesi günü 21 bin 915 yeni vaka açıklanmış ve ülkede koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçmişti.