İzmir depremi: Elif bebek

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı, kenti vuran depremin ardından yıkıldı.

Depremden bir gün sonra, apartman enkazı altında kalan anne Seher Perinçek ile çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem enkazdan canlı çıkarıldı.

Aynı gün, ailenin bir diğer çocuğu Umut'un ise cansız bedenine ulaşıldı.

Depremden 65 saat sonra ise ailenin en küçük çocuğu, üç yaşındaki Elif, enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

Bu sevindirici gelişme medyada 'mucize' başlığıyla duyuruldu.