Viyana Polisi: Şehir merkezinde ateş açıldı. Yaralılar var

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da polis, Twitter'da yaptıkları paylaşımda şehir merkezinde ateş açıldığını ve çok sayıda yaralının olduğunu aktardı.

Polis, halka toplu taşıma araçlarından ve açık alanlardan uzak durma çağrısında bulundu.

APA haber ajansı İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberde, saldırıya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını ve bir polis memurunun da ağır yaralandığını aktardı.

Avusturya'da yayın yapan Kronen Zeitung gazetesi, saldırının Schwedenplatz bölgesindeki bir sinagog yakınında gerçekleştiğini bildirdi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Viyana Polisi çok sayıda polisi olay yerine sevk etti. Reuters'ın haberine göre, polis sözcüsü, konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Polis tarafından yapılan başka bir açıklamada ise, "Sosyal medyada video ve fotoğraf yayımlamayın. Bu hem görevlileri hem de sivilleri tehlikeye atar" uyarısı yaptı.

Avusturya Yahudi Cemaati'nin Başkanı Oskar Deutsch'ün Twitter'da yaptığı paylaşıma göre ise söz konusu saldırının sinagogu ya da bitişiğindeki ofisleri hedef alıp almadığının net değil.